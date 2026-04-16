Alerta en las escuelas: la aparición de armas y amenazas activa protocolos

Las autoridades investigan qué hay detrás de esta catarata de hechos que no solo afectan a la provincia, sino también al país. Foto: Perspectiva Sur.

La comunidad educativa de la provincia de San Luis se encuentra en estado de máxima alerta tras una sucesión de hechos de violencia y amenazas que involucran el uso de armas y mensajes de ataques programados en instituciones escolares.



Los episodios, que se enmarcan en una tendencia de preocupación nacional, han forzado la intervención conjunta de la Policía, la Justicia y el Ministerio de Educación.



Uno de los casos más recientes tuvo lugar en el Colegio San Luis Rey, en la ciudad capital. Allí se activó de forma inmediata el protocolo de seguridad luego de que se detectaran amenazas directas de una alumna hacia sus compañeros.



Como medida preventiva, la estudiante fue suspendida mientras se evalúa el trasfondo del caso, el cual, según las primeras hipótesis, podría estar vinculado a situaciones de acoso escolar o bullying.



La gravedad de la situación también se manifestó en Villa Mercedes, donde un alumno ingresó a un establecimiento educativo portando un arma blanca con la que amenazó a otros estudiantes.



Ante este hecho, el Ministerio de Educación aplicó una sanción sin precedentes al quitar el beneficio de las Estampillas Escolares al involucrado, marcando un endurecimiento en las medidas disciplinarias administrativas frente a actos que pongan en riesgo la integridad física del alumnado.



Las autoridades provinciales y nacionales investigan si la proliferación de mensajes escritos en baños con la frase "mañana tiroteo" responde a un fenómeno de imitación o a retos virales en redes sociales.



Se pone especial foco en grupos vinculados a la denominada "True Crime Community", subculturas digitales que muestran una fijación por crímenes reales y tiroteos escolares.



En este contexto, se recordó la vigencia de la nueva normativa que establece que los padres de los menores involucrados podrían verse obligados a costear los gastos de los despliegues policiales derivados de incidentes o falsas alarmas.



Asimismo, se advirtió que los menores a partir de los 14 años, con la nueva ley, pueden recibir sanciones penales de acuerdo a la gravedad del delito cometido.



Si bien Argentina aún se mantiene distante de las estadísticas de violencia armada escolar de otros países del continente, donde la legalización y el fomento social de las armas son promovidos por corrientes políticas alineadas a la actual gestión nacional, estos episodios en San Luis funcionan como un fuerte llamado de atención.



Los expertos señalan que la aparición de estos casos es un síntoma crítico de fallas en las redes de contención y una preocupante falta de custodia sobre el armamento civil en los hogares.