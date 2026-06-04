Concejales rechazan recortes en transporte para discapacidad y piden informes ambientales

El Concejo Deliberante de Villa de Merlo sumará este jueves un nuevo capítulo en el debate sobre las políticas de ajuste y la reestructuración estatal. Los concejales opositores Ana Laura Ferrarotti (Colectivo Comechingones), Daniel Orué (Socialismo Merlino) y Lucía Miranda (Frente Justicialista) presentaron dos iniciativas clave que tomarán estado legislativo en la sesión ordinaria de la fecha.



Por un lado, los ediles impulsan un proyecto de resolución para que el cuerpo rechace formalmente la eliminación de las compensaciones económicas nacionales a las empresas de transporte por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantadas y pacientes oncológicos.



"No estamos frente a una simple decisión administrativa, estamos frente a un retroceso concreto en materia de derechos", sostuvieron, alertando sobre el impacto directo en quienes necesitan viajar para acceder a tratamientos médicos o trámites esenciales.



Por otra parte, presentaron un pedido de informes dirigido al Ejecutivo Municipal para que brinde explicaciones sobre la reciente reorganización de la Secretaría de Ambiente y Producción.



La preocupación de los legisladores se agudiza debido a que la ciudad atraviesa el debate sobre el Plan de Ordenamiento Territorial. Según advierten, la reestructuración reduce la jerarquía institucional de las áreas encargadas de controlar el uso del suelo y preservar los recursos naturales.



"La comunidad merece conocer cuáles son los fundamentos reales de esta decisión y cuáles serán sus impactos concretos", señalaron.

Tras su ingreso, ambos proyectos serán girados a comisión para su análisis detallado: el expediente de transporte irá a la Comisión de Economía y Gobierno, mientras que el pedido de informes ambiental se tratará en la Comisión de Planeamiento Urbano y Ambiente.



Esta postura enérgica de los concejales busca que el Concejo de Merlo se pronuncie institucionalmente, replicando acciones recientes. En las últimas semanas, y por mayoría casi absoluta —con el único voto en contra del concejal libertario Mauricio Lamas—, el cuerpo ya había aprobado declaraciones en defensa de las universidades públicas, la emergencia en discapacidad y el rechazo a la quita de subsidios al gas por Zonas Frías.

El Corredor Noticias/Redacción.