La hermana de la Secretaria General de la Gobernación fue incorporada al gabinete

Un nuevo escándalo sacudió los pasillos de Terrazas del Portezuelo. Lejos de las ideas y cerca de los privilegios, el Gobierno de Claudio Poggi oficializó la designación de la abogada Paola Romina Carbonell en el cargo de Jefa de Despacho de la Secretaría General de la Gobernación. Todo mediante el Decreto N° 6398-SGG-2026, fechado en San Luis el 17 de Junio de 2026.

El nombramiento encendió de inmediato las alarmas y las críticas dentro y fuera de la gestión, al tratarse de la hermana de la actual Secretaria General de la Gobernación, Romina Andrea Carbonell —quien además firmó y refrendó el propio decreto que beneficia a su familiar.

La situación provocó un intenso revuelo en la administración pública, donde tanto propios como ajenos miran de reojo el reparto discrecional de cargos entre familiares, amigos y socios. Como bien sintetiza el dicho popular, "el que reparte se queda con la mejor parte"; y en este caso, la estructura del Estado vuelve a ser utilizada para colocar a allegados directos en la nómina salarial provincial.

Esta movida de fichas no solo resulta impúdica por la clara falta de ética al nombrar a una pariente en la misma dependencia donde la hermana ejerce la máxima autoridad, sino porque expone al propio Gobernador a un archivo implacable. Claudio Poggi no resiste el contraste con sus propias palabras: en su discurso de asunción de diciembre de 2023 afirmó enfáticamente ante toda la provincia: “Nunca más a los familiares en el gobierno”.

La realidad vuelve a poner de manifiesto la máxima con la que se conduce la gestión: haz lo que digo, pero no lo que hago. El discurso moralizador contra el nepotismo duró poco, cediendo ante la tentación de acomodar parientes en los despachos del poder provincial.

Los personajes se esfuman en un suspiro porque las apetencias personales son brutales en quienes no dominan sus pasiones.