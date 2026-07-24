"Tino" incomoda a Frontera, mientras que Poggi “le alquila” el partido a Milei

El intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, encontró su enemigo público número 1: "Tino" Cometto. 22 años, libertario y culpable de organizar una manifestación contra la regulación de Uber. Frontera no se guardó nada y lo salió a crucificar en los medios.

"Hoy encabeza una manifestación. Un chico, Cometto, que todos conocemos, que es libertario. Me encantaría que se preocupara por la apertura indiscriminada de las importaciones, por los negocios que no venden, por las industrias y las pymes que están cerrando", lanzó.

Todo muy valiente. Lo único que se le olvidó mencionar es que mientras él le grita a un pibe, su conductor político Claudio Poggi le está haciendo la venia a Karina Milei para cerrar la alianza poggismo + La Libertad Avanza para 2027. Ya no es un "rumor de pasillo". Es el plan A. Fotos, reuniones y listas. Todo.

“Frontera quiere hacer de cuenta que es el peronista rebelde de Villa Mercedes, pero la realidad es más simple: sin Poggi no existe”, comentan en los ámbitos políticos.

Y, encima en su propia ciudad ya le están midiendo el sillón. Luis Giraudo y otros del riñón poggista empezaron a caminar Villa Mercedes como quien dice "acá estoy por si las moscas". O sea, el resumen es este: Arriba: Poggi + Karina Milei cerrando el acuerdo nacional. Abajo: Frontera peleándose con un joven de 22 años en la puerta del municipio.

En la "interna poggista" para 2027 parece que hay lugar para todos. Menos para el intendente que eligió pelear con el cadete mientras los dueños reparten el kiosco.