Abdala criticó el estado de la ruta 7 y ofreció ingenieros para una solución

El estado de la ruta 7 volvió a quedar en el centro del debate político. En esta oportunidad, el senador nacional de La Libertad Avanza y presidente provisional de la Cámara Alta, Bartolomé Abdala, utilizó sus redes sociales para lanzar una fuerte crítica a la falta de mantenimiento vial y, al mismo tiempo, tender un puente técnico hacia el Gobierno provincial.



Bajo la premisa de "construir sobre lo construido y reconstruir sobre lo destruido", el legislador libertario reclamó una solución de fondo que termine con los "arreglos cosméticos" que se deterioran rápidamente.



Peligro vial y reclamo de gestión



"Quienes transitamos en San Luis por la Ruta 7 sabemos perfectamente el peligro que significa cada kilómetro. No es un tema de carteles ni de anuncios; es la vida de los sanluiseños la que está en riesgo por el estado calamitoso de una calzada que ya no da más", sentenció Abdala a través de su publicación dirigida de forma directa al Ejecutivo local.



Para el senador, la inacción y la falta de respuestas en la conservación de esta vía neurálgica exigen un cambio de enfoque urgente, señalando que la paciencia de los usuarios y vecinos se encuentra completamente agotada frente a parches que resultan insuficientes.



Ingenieros a disposición



Lejos de limitar su postura al reclamo político, Abdala ofreció la colaboración activa de su espacio para destrabar la problemática: "Nuestra forma de hacer política en La Libertad Avanza San Luis no se queda en señalar el error: nosotros venimos con soluciones concretas porque sabemos perfectamente cómo hacerlo", afirmó.



En ese sentido, puso formalmente a disposición de la gestión provincial a los equipos técnicos y de ingenieros civiles de su partido. La propuesta específica que acercó consiste en aplicar tecnología moderna que permita desgranar de raíz el cemento deteriorado existente y, sobre esa base estructural firme, edificar la nueva traza asfáltica.



Según detalló, el plan solo requiere de la decisión política gubernamental para habilitar canales de diálogo genuinos en la provincia.