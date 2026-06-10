Abdala cuestionó el millonario aporte a San Luis Más tras la nota exclusiva de Poggi

El senador nacional Bartolomé Abdala lanzó una dura revelación contra el gobernador Claudio Poggi, al que acusó de otorgar 660 millones de pesos a Canal 13, a través de la firma San Luis Televisión, con el único fin de hacer propaganda oficialista. La acusación se instaló en el centro del debate político pocas horas después de que el mandatario provincial brindara una entrevista exclusiva en la señal San Luis Más.



Para Abdala, no se trató de una coincidencia. El legislador calificó el hecho como una de las "casualidades de la política de nuestra provincia", haciendo referencia a la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 4884. Mediante esta norma, la Secretaría de Estado de Comunicación tramitó un “Aporte no Reintegrable” por la millonaria suma a favor del canal de televisión.



El senador señaló que la señal es "sumamente oficialista" y argumentó que el medio solo le da espacio al Gobernador y al Intendente Gastón Hissa, por lo que funciona en la práctica como una máquina de hacer propaganda exclusiva. Por su parte, el informe oficial del decreto justifica que el desembolso tiene como objetivo afrontar las erogaciones previstas para el normal funcionamiento del canal y detalló que el gasto ya fue debidamente imputado a las partidas del Presupuesto 2026.



“Lo vamos a pagar todos y cada uno de los sanluiseños de nuestros bolsillos”, afirmó Abdala con dureza.



En sus declaraciones, el referente libertario comparó la medida con un polémico antecedente de 80 millones no reintegrables y se preguntó de forma irónica si el subsidio se trataba de “un generoso regalo por el Día del Periodista”. En esa misma línea, consideró que si ese fuera el caso, el Gobernador debería pagarlo con su propio dinero y no con el de los contribuyentes.



Finalmente, Abdala remarcó que la pauta y los favores políticos no deberían disfrazarse de funcionamiento normal y sostuvo que los recursos provinciales tienen que volver a la gente en forma de obras. El senador cerró su descargo con una frase dura: "Me repugna la impunidad" que rodea al caso y advirtió que su equipo no descarta avanzar por la vía legal para radicar una denuncia formal.