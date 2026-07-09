Bartolomé Abdala y las fotos que lo consolidan como referente clave de Milei en San Luis

En el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia, el Senador Nacional y Presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, participó este jueves del tradicional Tedeum patrio en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, acompañando al presidente de la Nación, Javier Milei, y a los principales integrantes del gabinete nacional. Sin embargo, más allá de la formalidad del acto institucional, la jornada dejó entrelíneas una lectura política insoslayable para San Luis.



"Conmemorar el 9 de Julio en este momento histórico representa un profundo orgullo y una enorme responsabilidad. La gesta de nuestros congresales de 1816 nos convoca hoy, más que nunca, a defender los valores fundacionales de la República y a trabajar incansablemente por el bienestar de los argentinos", expresó el legislador puntano tras la ceremonia.

Bartolomé Abdala estuvo en el Tedeum junto a las principales autoridades nacionales.



No obstante, el dato político más potente de la jornada se dio fuera de la Catedral. Se pudo ver a un Javier Milei sumamente afectuoso con Abdala en el balcón de la Casa Rosada, fundiéndose en un abrazo mientras saludaban a la multitud congregada en Plaza de Mayo.



Este gesto sutil, pero cargado de simbolismo, disipa dudas y responde a una pregunta recurrente en el escenario local: ¿quién es el verdadero nexo y la cara visible de La Libertad Avanza (LLA) en San Luis? Los hechos indicarían que Abdala sigue siendo el hombre de extrema confianza del mandatario.

Bartolomé Abdala en la ceremonia del Tedeum. Estuvo junto a Javier Milei.



Esta consolidación del senador en la mesa chica presidencial agita el tablero de la política de San Luis. El propio Abdala había manifestado su predisposición ante una eventual candidatura a gobernador si las necesidades de LLA así lo requerían, asegurando metafóricamente que "ya tiene el traje puesto".



Aunque todavía no existen definiciones ni precisiones electorales concretas sobre el futuro de las candidaturas locales, las fotos de Abdala ratifican su centralidad en el espacio libertario.

Bartolomé Abdala junto a la comitiva nacional.



Al cerrar sus declaraciones, el legislador puntano reafirmó la línea discursiva del oficialismo nacional: "Desde La Libertad Avanza reafirmamos el compromiso inquebrantable con ese mandato histórico, con la convicción de que solo a través de las ideas de la libertad lograremos el crecimiento, el desarrollo y el futuro próspero que nuestra querida provincia de San Luis y toda la Argentina merecen".

