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Bartolomé Abdala quiere ser gobernador de San Luis: "Tengo el traje puesto"

El presidente provisional del Senado condicionó su candidatura a la decisión del partido, pero destacó el arrastre electoral del oficialismo en la provincia.

Por redacción
| Hace 1 hora
Bartolomé Abdala.

El escenario político de San Luis de cara a los próximos desafíos electorales comenzó a moverse. El senador nacional por La Libertad Avanza y actual presidente provisional de la Cámara Alta, Bartolomé Abdala, ratificó públicamente su intención de competir por la gobernación puntana, asegurando de forma contundente que ya se encuentra listo para asumir el desafío si la conducción de su espacio político así lo requiere.

 


El legislador nacional se pronunció al respecto durante una entrevista con el programa Es Cueto, emitido por Ánima, donde apeló a una metáfora directa sobre sus aspiraciones ejecutivas: "Ya tengo el traje puesto", afirmó sin rodeos al ser consultado sobre una eventual candidatura. 

 


No obstante, Abdala se mostró orgánico respecto a la estrategia partidaria y aclaró que será "respetuoso de lo que decidan las autoridades del espacio" antes de formalizar cualquier postulación.

 


Para argumentar su posicionamiento, el dirigente remarcó el arraigo que el oficialismo viene consolidando en el territorio puntano desde el quiebre político nacional. "Soy un hombre de La Libertad Avanza en San Luis. El espacio ganó en 2023 con más de 50 puntos, en el 2025 también con más de 50 puntos y estoy seguro de que va a golear en 2027", vaticinó con optimismo respecto a los próximos comicios.

 


Con estas declaraciones, Abdala abre formalmente la discusión interna por la sucesión provincial, instalando su nombre en la primera línea de largada.

 

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