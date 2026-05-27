"No hay que dramatizar": Abdala defendió la eliminación de Zona Fría

El senador nacional por San Luis y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, respaldó firmemente el proyecto oficialista que contempla la eliminación del régimen de Zona Fría, minimizando el impacto de la medida en la población general y pidiendo calma respecto al debate legislativo.



"No hay que dramatizar", enfatizó el legislador en diálogo con Clan FM, donde además aclaró que el tema no se tratará durante la presente semana en la Cámara Alta.



Abdala indicó que "más del 80 por ciento de los ciudadanos de San Luis van a seguir gozando del subsidio", detallando que la modificación "solo afecta a los sectores de altos ingresos" y aclarando que, de aprobarse, "tendrá un impacto recién el año que viene".



Al evaluar el rumbo del Gobierno nacional tras los primeros meses de gestión, el senador recurrió a una metáfora náutica: "Logramos enderezar el barco". En esa línea, destacó los avances en materia internacional, señalando que el país ha logrado "hacer nuevos amigos como Estados Unidos o China".



Para Abdala, el norte de la gestión actual está claro: "Hay que pensar en la macroeconomía como primera medida". No obstante, reconoció el costo social de las políticas implementadas por el Poder Ejecutivo, afirmando que, "con el dolor del ajuste, somos conscientes del esfuerzo que está haciendo la ciudadanía".



Finalmente, al ser consultado sobre los rumores políticos y la continuidad del vocero Manuel Adorni en el esquema de gobierno, el senador prefirió tomar distancia de las discusiones de pasillo.



"La decisión sobre la continuidad de Adorni en el Ejecutivo está exclusivamente en manos del Presidente; nosotros no hablamos de internismo y esto no es materia de análisis para el Senado", concluyó de forma tajante.