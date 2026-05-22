Juan Pablo Quiroga contra Mónica Becerra: "Es traición política al mandato popular"

Becerra votó para que miles de familias se queden sin el beneficio de la tarifa del gas. Foto: internet.

Luego de que Mónica Becerra votara contra el pueblo avalando el ajuste del gas, se viralizó un video de Juan Pablo Quiroga, ingeniero industrial, donde apuntó fuerte contra la diputada libertaria.



“Mónica Becerra, usted ya votó contra San Luis, contra Villa Mercedes, contra los jubilados, contra los trabajadores y las familias que en invierno necesitan prender la calefacción para vivir dignamente. Hay algo que tiene que quedar claro: la zona fría no es un privilegio, no es un regalo, mucho menos un subsidio”, aseveró.



“Es una compensación justa por una realidad climática objetiva. En San Luis hace frío, hay heladas, viento, amplitud térmica y temperaturas bajo cero. La gente no consume más gas porque quiere, consume más gas porque lo necesita”, agregó.



En otro orden, explicó que el régimen de Zona Fría tiene fundamento técnico, climático y legal, y subrayó que no salió de un capricho político.

“No venga a disfrazar esto de orden fiscal. Los usuarios pagamos todo el año un cargo de 7,5% para sostener el fondo de compensación; si nos sacan el beneficio, seguimos pagando el fondo pero nos quitan el derecho a recibir la compensación, eso es lo injusto”, repudió.



Por último, fustigó que lo que materializó Becerra con su voto fue una “traición política al mandato popular”. Agregó que la Zona Fría es “equidad federal”.



“Diputada Becerra, usted ya eligió, eligió votar con la casta. Ahora el pueblo elige recordárselo. No es una operación del periodismo, es real: ¡San Luis no se entrega, Villa Mercedes no se calla!”, finalizó.

