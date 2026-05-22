  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

14°SAN LUIS - Sabado 23 de Mayo de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

14°SAN LUIS - Sabado 23 de Mayo de 2026

EN VIVO

Fuerte repercusión en redes

Juan Pablo Quiroga contra Mónica Becerra: "Es traición política al mandato popular"

El ingeniero industrial apuntó con dureza contra la diputada nacional tras su voto respecto a las tarifas de gas en San Luis.

Por redacción
| Hace 18 horas
Becerra votó para que miles de familias se queden sin el beneficio de la tarifa del gas. Foto: internet.

Luego de que Mónica Becerra votara contra el pueblo avalando el ajuste del gas, se viralizó un video de Juan Pablo Quiroga, ingeniero industrial, donde apuntó fuerte contra la diputada libertaria.

 


“Mónica Becerra, usted ya votó contra San Luis, contra Villa Mercedes, contra los jubilados, contra los trabajadores y las familias que en invierno necesitan prender la calefacción para vivir dignamente. Hay algo que tiene que quedar claro: la zona fría no es un privilegio, no es un regalo, mucho menos un subsidio”, aseveró.

 


“Es una compensación justa por una realidad climática objetiva. En San Luis hace frío, hay heladas, viento, amplitud térmica y temperaturas bajo cero. La gente no consume más gas porque quiere, consume más gas porque lo necesita”, agregó.

 

 

Juan Pablo Quiroga. Foto: captura de video. 

 


En otro orden, explicó que el régimen de Zona Fría tiene fundamento técnico, climático y legal, y subrayó que no salió de un capricho político.
“No venga a disfrazar esto de orden fiscal. Los usuarios pagamos todo el año un cargo de 7,5% para sostener el fondo de compensación; si nos sacan el beneficio, seguimos pagando el fondo pero nos quitan el derecho a recibir la compensación, eso es lo injusto”, repudió.

 


Por último, fustigó que lo que materializó Becerra con su voto fue una “traición política al mandato popular”. Agregó que la Zona Fría es “equidad federal”.

 


“Diputada Becerra, usted ya eligió, eligió votar con la casta. Ahora el pueblo elige recordárselo. No es una operación del periodismo, es real: ¡San Luis no se entrega, Villa Mercedes no se calla!”, finalizó.
 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo