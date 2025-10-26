Mónica Becerra, Carlos Almena y Gato Fernández son los nuevos diputados por San Luis

En una elección marcada por la apatía de la población, La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, consiguió que dos de sus candidatos a diputados nacionales ingresen al Congreso de la Nación. Por su parte, el Partido Justicialista retuvo el tercer escaño.

En ese panorama, los nombres de los representantes de San Luis en la Cámara de Diputados serán los de la villamercedina Mónica Becerra y el merlino Carlos Almena por LLA y el de Jorge “Gato” Fernández, oriundo de Tilisarao, por el peronismo.

En los hechos, por lo menos desde los votos puntanos, la voz de la provincia no cambiará mucho en la Cámara Baja, ya que quienes dejan sus cargos son Alberto Arancibia Rodríguez, Karina Bachey –quienes votaban ciegamente los proyectos de Milei- y Natalia Zavala Chacur, habitual opositora al Gobierno Nacional.

Los números finales para la elección del domingo indican que la La Libertad Avanza consiguió en San Luis una mayoría superior al 51 por ciento, por sobre los 35 del PJ. En una segunda línea quedaron unas alternativas contrarias al oficialismo nacional como Frente del Pueblo y Provincias Unidas –dos espacios que buscaron captar sin suerte el voto peronista y rozaron el 10-; en tanto que la izquierda volvió a demostrar su escaso nivel de popularidad con dos partidos que no reunieron el cinco por ciento del total de votos.

En medio de tantos números se hace imprescindible recalcar un dato que también es numérico y es el que refiere a la escasa participación de la población en la elección. El 66 por ciento informado oficialmente apenas cerrados los comicios se convirtió en el más bajo de la historia democrática. El dato no parece preocupar a los dirigentes, ni ganadores, ni perdedores.

Entre los ganadores, la voz más fuerte que se oyó incluso antes de los números oficiales fue el de Rodolfo Negri, referente libertario que señaló que el triunfo fue el fruto del trabajo en equipo.

En tanto que el flamante diputado Fernández reiteró su vocación dialoguista y agregó que lo que sucedió en San Luis es en sintonía con lo que ocurrió en el país.