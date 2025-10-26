  • Nuestras redes
19°SAN LUIS - Domingo 26 de Octubre de 2025

SAN LUIS - Domingo 26 de Octubre de 2025

En todo el país

La participación de votantes más baja desde el regreso de la democracia

Un 66 por ciento del padrón se acercó a las urnas en todo el país. La población habló con su silencio. 

Por redacción
| Hace 6 horas

La participación electoral en los comicios legislativos del domingo fue del 66 por ciento, según informaron fuentes oficiales, la más baja desde el retorno de la democracia en 1983.

 

 

A través estas elecciones, que se llevaron a cabo por primera vez con Boleta Única de Papel (BUP), se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado.

 

 

Los comicios para las elecciones legislativas cerraron a las 18 de hoy en todo el país sin que se registraran demoras ni mayores incidentes.

 

 

