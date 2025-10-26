La participación de votantes más baja desde el regreso de la democracia
Un 66 por ciento del padrón se acercó a las urnas en todo el país. La población habló con su silencio.
Por redacción
| Hace 6 horas
La participación electoral en los comicios legislativos del domingo fue del 66 por ciento, según informaron fuentes oficiales, la más baja desde el retorno de la democracia en 1983.
A través estas elecciones, que se llevaron a cabo por primera vez con Boleta Única de Papel (BUP), se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado.
Los comicios para las elecciones legislativas cerraron a las 18 de hoy en todo el país sin que se registraran demoras ni mayores incidentes.
