  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

24°SAN LUIS - Domingo 26 de Octubre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

24°SAN LUIS - Domingo 26 de Octubre de 2025

EN VIVO

Ocurrió en Salta

Detienen a un taxista borracho; en el baúl descubrieron a su pareja

La mujer explicó que se ocultaba en el baúl para saber si su marido la engañaba mientras trabajaba.

Por redacción
| Hace 1 hora

Un taxista fue detenido en la provincia de Salta por manejar alcoholizado y los policías, tras revisar el vehículo durante el operativo, constataron que dentro del baúl estaba oculta su pareja.

 

El insólito hecho ocurrió durante un control de tránsito apostado sobre la avenida del Bicentenario, en la capital salteña, cuando los agentes frenaron al taxista para llevar a cabo el respectivo test de alcoholemia.

 

Allí se constató que el hombre había dado positivo, por lo que los efectivos llevaron a cabo una inspección más exhaustiva del auto.

 

La sorpresa se la llevaron cuando al abrir el baúl encontraron que había una mujer oculta y al consultarle qué hacía ahí dentro, el sujeto respondió: “Es mi mujer”.

 

Cuando los agentes le preguntaron a la joven, de 18 años, por qué estaba allí, dio una insólita justificación: “Quería ver si mi marido me engañaba mientras trabajaba”.

 

Según la información aportada a la agencia Noticias Argentinas, el taxista fue detenido y se labraron infracciones por conducir bajo efectos del alcohol y por el transporte irregular de personas.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo