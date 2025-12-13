Anuncian un fin de semana inestable

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) informo que para este fin de semana se espera el ingreso de viento del sureste con ráfagas superiores a 60 km/h, que generara inestabilidad en el sur provincial y, de manera aislada en el resto del territorio.

Como consecuencia del ingreso de viento sureste y ráfagas superiores a 60 km/h, pronostican un comienzo de sábado inestable en el sur y luego de manera aislada, en el resto del territorio.

La probabilidad irá aumentando durante la madrugada del domingo pudiendo registrarse precipitaciones de variada intensidad. Además, se prevé el descenso de las temperaturas hasta el amanecer del lunes.



Durante el sábado el cielo estará de parcial a mayormente nublado con lluvias y tormentas aisladas, principalmente en las regiones norte y centro del territorio provincial desde la tarde.

Las temperaturas mínimas promediarán los 17°C en tanto que las máximas lo harán en torno a los 31°C.

El viento será del cuadrante sureste de magnitud leve a moderada (12 a 28 km/h) con ráfagas máximas en el orden de los 55 km/h.





Este domingo se prevé una jornada donde continúa la inestabilidad y el descenso de las temperaturas. El cielo comenzará mayormente nublado a parcialmente nublado con lluvias y tormentas en el norte provincial. En promedio, se esperan mínimas de 14°C y máximas de 23°C. El viento será del cuadrante sureste.