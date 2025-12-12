“Hubo explosiones y el humo negro avanzó sobre nuestras casas”

Para los vecinos de tres barriadas que crecen en la franja sur de la ciudad de San Luis lo que vivieron el miércoles y jueves a la noche fue, según ellos mismos lo calificaron, “un infierno”. “Hubo explosiones y un denso humo negro avanzó sobre nuestras casas. Llegamos a pensar que en cualquier momento nos evacuaban”, sostuvo Ana, una vecina que vive en el barrio “Maderos del Sur”, que está próximo a la planta de tratamientos de residuos Ecochem S.A, que ardió durante un día continuo.

“Jacarandá” y “Aires del Sur” son los otros complejos habitacionales privados que se vieron afectados por el siniestro. Allí residen más de 300 familias en los barrios situados en la ruta provincial N° 3 sur, a unos dos kilómetros del cruce con la Autopista de las Serranías Puntanas y que colindan con un amplio predio que tiene Ecochem.

Allí hay depositados una gran cantidad de tambores y otros recipientes con residuos líquidos y patológicos, los que fueron devorados por el fuego, que hasta este viernes a la mañana continuaba activo.

Aún no se ha informado oficialmente el origen del incendio, pero los vecinos especulan que las altas temperaturas de los últimos días pueden haber causado que estallaran y ardieran los fluidos contenidos.

Gustavo Barroso, que tiene una propiedad en el barrio Jacarandá, coincidió en describir “como un infierno” lo que sucedió en las dos últimas noches en la planta. “No se veía nada y no se podía respirar por el humo y lo tóxico por lo que guardan en esas instalaciones. Acá hay familias con chicos”, expresó con preocupación.

Barroso comentó que ante la sucesión de hechos de estas características, la comisión vecinal pasó una nota ante las autoridades ambientales en la que pidieron el traslado de la planta de tratamiento de residuos “porque es un peligro” para las más de 300 familias de los tres barrios y zonas aledañas.