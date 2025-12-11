Walter Contreras juró como intendente de La Toma: "Estoy preparado"

La Toma tiene nuevo intendente. Este miércoles, a instancias de la asunción de las nuevas autoridades del Concejo Deliberante, se llevó a cabo la toma de juramento de Walter Omar Contreras, quien ahora es el jefe comunal de la ciudad.



El hombre, quien tuvo una amplísima y destacada carrera en la Policía provincial, asumió en primera instancia como concejal. Pero luego de que fuera elegido presidente del cuerpo legislativo -y ante la renuncia de Ernesto Nader Alí al cargo comunal- quedó como titular de la localidad.



La sesión



El encuentro recibió a los flamantes concejales electos. Juraron Contreras (Justicialismo), Laura Quiroga (Justicialismo), Laura Susana Moreno (poggismo) y Carlos José "Minino" Díaz (poggismo).



Luego de un cuarto intermedio, la concejal Quiroga mocionó para que Romina Sáez integre funciones como Secretaria Legislativa. También propuso a Abel Ceratto como Secretario Administrativo. Por mayoría, quedaron asignados en sus respectivas tareas.



Luego dieron tratamiento a la renuncia de Alí, quien actualmente se desempeña como diputado Nacional. De acuerdo a las normativas vigentes, cuando el intendente deja su cargo, corresponde que el titular del Concejo Deliberante tome las funciones comunales, para dar la continuidad institucional pertinente.



Es así que Contreras quedó como el nuevo intendente. Hubo amplios aplausos por la disposición.



El concejal Díaz, histórico dirigente radical, pidió la palabra y antes de someter a votación las medidas, lamentó que la renuncia se diera en los términos registrados y que Alí no cumpliera con el mandato. Sin embargo, remarcó que el cuerpo legislativo va "a avalar" a Contreras, para que los dos años de gestión que tiene por delante "sean con el mayor de los éxitos".

Un juramento firme, un llamado al diálogo



La vicepresidenta del cuerpo, Clara Gatica, le tomó juramento a Contreras. "Por la Santísima Trinidad, la Santísima Virgen María, corredentora del género humano, sí, juro", exclamó con firmeza Contreras, amparado en su ferviente devoción.



Al concluir el encuentro, tomó la palabra. Destacó que no estaba estipulado que él fuera el nuevo intendente, insistió en que no le habían avisado, pero aseguró que trabajará por el diálogo.



"Voy a pedir audiencia al Gobernador de la provincia. Voy a hacerlo mediante nota, que todo el pueblo lo sepa. Esto es muy simple, hay que trabajar todos mancomunados, unidos para poder conseguir el adelanto aquí de la querida ciudad de La Toma. Pido a Dios, a la Santísima Virgen María que me den sabiduría, fortaleza y coraje para enfrentar esto", remarcó.



"Estoy preparado, así se los digo. Miedo no tengo a los desafíos, soy valiente, tengo coraje, y con la ayuda de Dios, de la Virgen, de todos los concejales, les voy a pedir que me acompañen. Hay legisladores provinciales hoy, les voy a pedir que me acompañen. Esta es mi impronta y recuerden esta palabra: voy a trabajar arduamente para el progreso de La Toma. Que Dios y la Virgen los bendigan, nuestro patrono Santo Domingo de Guzmán, Santo Cura Brochero y Ceferino Namuncurá", concluyó.

