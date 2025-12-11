Juzgarán a un conductor que le causó graves secuelas físicas a un niño

José Ignacio Milanesio ya conoce que su futuro inmediato viene complicado tras las graves lesiones que le ocasionó a una familia y las secuelas físicas que ahora tienen que afrontar como consecuencia del accidente de tránsito que ocasionó en La Punta el 6 de octubre del 2024, alrededor de las 22:30, cuando colisionó con la camioneta que guiaba la parte trasera de un automóvil con cinco ocupantes.

Debido a la violencia del impacto, todos fueron hospitalizados, pero quien peor la pasó fue un menor, que estuvo en estado crítico y quedó con daños irreparables que lo obligan a tratamiento médico permanente.

El Juzgado de Garantía N.º 4 elevó a juicio la causa caratulada como “lesiones culposas agravadas por el grado de las lesiones y por tratarse de más de una víctima”. La solicitud fue impulsada por el fiscal de Instrucción N.º 3, Esteban Roche, quien consideró acreditada la participación penal del imputado que ese día “conducía una pick up Toyota a alta velocidad —superior a 100 km/h— por la Autopista 25 de Mayo”. En la reconstrucción que hizo del siniestro, el funcionario detalló que al aproximarse a la rotonda con el boulevard Las Cañadas, y sin respetar la distancia de seguridad, Milanesio no logró realizar maniobras evasivas e impactó de frente contra la parte trasera de un Chevrolet Corsa Classic en el que viajaban Roberto Sosa, Carolina Sosa, Fernando Jesús Novak Ribas y los niños Máximo y Macarena Novak.

A raíz del choque, el Chevrolet Corsa sufrió una fuerte deformación en su parte trasera y giró aproximadamente 185 grados, y se desplazó entre 20 y 25 metros.

Todos los ocupantes resultaron con lesiones de consideración, entre fracturas de omóplato, traumatismos, fracturas de pelvis y fémur. Pero fue Máximo quien sufrió un cuadro crítico con fracturas, contusiones severas y secuelas permanentes que requerirán tratamiento médico de por vida.

Al momento de fundamentar la elevación a juicio, la Fiscalía destacó la pluralidad de víctimas y la extensión del daño causado, tanto a nivel físico como psicológico, así como el impacto en el núcleo familiar de los afectados.

En su pretensión, el fiscal Roche solicitó que Milanesio sea condenado a tres años y seis meses de prisión, además de la inhabilitación especial por igual término para conducir vehículos, junto con las costas procesales y las accesorias legales correspondientes.