Martes 23 de Septiembre de 2025

Fue en Salta

Sorpresa y alegría: nacieron trigemelas

Un caso que sucede en un millón. Se trató de un parto prematuro debido a que la gestación fue de 34 semanas.

Por redacción
| Hace 2 horas

Un hecho tan particular como sorpresivo tuvo lugar en Salta. Nacieron trigemelas en un hospital público, una situación que sucede cada un millón de casos.

 

Es un acontecimiento excepcional ya que las bebas compartían placenta en un embarazo denominado monocorial triamnótico.

 

Ainara pesó 1.640 gramos, la segunda en nacer fue Amira con 1.560 gramos (la más pequeña) y Ámbar con 1.780, al tiempo que las hermanas se encuentras internadas en el área de Neonatología debido a que se trató de un parto prematuro y con cesárea programada ya que la gestación fue de 34 semanas.

 

Nancy -la madre- y sus hijas están en buen estado de salud.

 

La mujer recibió atención de ginecólogos y obstetras en el transcurso del embarazo, que fue el segundo registrado de estas características en 2025 en la provincia.

 

Además, durante el primer semestre hubo 54 nacimientos de gemelos en el Hospital Materno Público Materno Infantil de Salta.

 

