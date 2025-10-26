Rodríguez Saá y sus definiciones políticas al salir de votar

El ex gobernador Alberto Rodríguez Saá votó cerca de las 14 en la escuela Bernardino Rivadavia del centro de San Luis y ante la requisitoria periodística brindó algunas definiciones políticas. Entre las más destacadas aseguró que la relación del gobierno provincial con el nacional es de “subordinación y valor”.

Además, el dirigente aseveró que entre las administraciones hay mucho de negocios y pocos proyectos, lo que llevó a San Luis a un estado de abandono. Rodríguez fue aplaudido al salir de la escuela y algunos admiradores le pidieron fotos.

En el contacto con la prensa, Alberto señaló que nota a San Luis desdibujado y mostró especial preocupación por la situación del Hospital Central “Ramón Carrillo”. “Está desguazado”, sostuvo.

Finalmente agregó que entre el gobernador Claudio Poggi y el presidente Javier Milei “han sacado a San Luis del mapa””.