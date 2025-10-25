Cómo la renovación de 127 bancas en Diputados puede consolidar la polarización

La Cámara de Diputados nacional renovará 127 bancas en los comicios que se celebrarán este domingo, donde se avecina un fuerte escenario de polarización entre el Peronismo y la Libertad Avanza, que se distribuirán el 80 por ciento de los escaños que estarán en juego.



El peronismo y la la Libertad Avanza y sus aliados pueden reunir casi 200 de los 257 legisladores, por lo cual tendrán un rol central los denominados “bloques del medio” que han apoyado leyes claves del oficialismo, pero también iniciativas rechazadas por el Gobierno como las leyes de Discapacidad, Garrahan y Universidades.



Uno de los datos de esta elección será la aparición de un nuevo espacio político conformado por gobernadores denominado “Provincias Unidas” que se convertirá en un arbitro entre Fuerza Patria y los Libertarios que se espera que reúna unas 25 bancas.



Esta nueva fuerza parlamentaria es impulsada por los gobernadores de Provincias Unidas de Córdoba, Martín Llayorda, de Santa Fe Maximiliano Pullaro, de Chubut Ignacio Torres, de Jujuy Carlos Sadir, de Santa Cruz Claudio Vidal, y de Corrientes Gustavo Valdes.



Por ese motivo, será esencial la posición que adopte Provincias Unidas ya que será el arbitro para definir si el oficialismo podrá avanzar en la sanción de leyes claves para el oficialismo.

Coalición oficialista



En este contexto, el oficialismo junto a su aliado del PRO espera reunir unas 93 bancas desde diciembre, lo cual le permitirá tener asegurado un tercio de los miembros del cuerpo para blindar los vetos presidenciales.



La Libertad Avanza tiene 37 diputados y el PRO 35 y entre las dos agrupaciones que tejieron una alianza electoral ponen en juego 8 los libertarios y 21 los macristas.



El oficialismo junto a su aliado del PRO y la UCR-producto de sus alianzas electorales- 15 en Buenos Aires, 6 en Ciudad de Buenos Aires, 4 en Córdoba, 3 en Mendoza, tres en Santa Fe, 3 en Entre Ríos, 1 en San Luis, 2 en Salta y 2 en Chaco.



También confían en tener una en banca Catamarca, Chubut, Corrientes, Jujuy, La Pampa, Misiones, Neuquén, Rio Negro, San Juan, Tierra del Fuego y Tucumán.



Si obtiene 50 bancas a las que debe sumar 29 de los libertarios y 14 macristas con mandato hasta el 2027 tendría esa coalición unas 93 bancas, de los cuales 67 serán de la LLA y 22 del PRO, 3 UCR y 1 entrerriano que responde al gobernador Rogelio Frigerio.



Los tres radicales de Mendoza, Entre Ríos, y Chaco que pueden ser electos dentro de las listas de la Libertad Avanza se sumarán a otros tres radicales que tienen mandato hasta el 2027, de los cuales dos de ellos son cercanos al partidario libertario.



La UCR tiene 14 diputados y pone en once en juego en las elecciones y solo podría mantener una banca de seis diputados.



El oficialismo también tiene otros aliados firmes como los tres radicales “peluca” de Liga del Interior, dos entrerrianos que responden a Rogelio Frigerio, y tres de Producción y Trabajo, que el gobernador Marcelo Orrego espera obtener dos de las tres bancas que están en juego en su provincia.



Innovación Federal aspira a mantener sus ocho diputados ya que los misioneros esperan que responden al líder del Frente Renovador de Concordia de Misiones Carlos Rovira esperan obtener dos bancas y los salteños de Gustavo Sáenz una, que se sumarán a los cinco con mandato hasta el 2027.



También esperan contar con el respaldo del republicano Ricardo López Murphy si finalmente consigue acceder a una de las 13 en bancas en juego en la ciudad de Buenos Aires, y a la diputada de Futuro y Libertad, Verónica Razzini.

Peronismo



El Peronismo pone en juego 46 de sus 98 bancas, y se muestra confiado no solo en mantener sus escaños sino en alcanzar las cien bancas.



El Justicialismo espera obtener Buenos Aires 17 bancas de las 15 que pone en juego, 3 en Santa Fe donde pone una sola en juego, 3 en la Ciudad de Buenos Aires, 2 en Mendoza, 2 en Chaco, 2 en Catamarca, 2 en Entre Ríos, y 2 en la Pampa.



También espera mantener las 3 que pone en juego en Santiago del Estero, 2 en la Rioja, y 2 en Formosa.



Además es optimista en conseguir una banca en Chubut, una en Neuquén, una en Salta, dos en Santa Cruz, una en San Luis, 1 en Tierra del Fuego y 1 en Tucumán.



Si se cumple este número conseguirán 46 bancas con lo cual tendrían un bloque de 98 legisladores, a los que se podrían sumar los tres que responden a Osvaldo Jaldo que tiene su propia bancada Independencia.



Provincias Unidas



La nueva expresión de los gobernadores aspira a obtener 15 bancas y suman otros diez diputados que tienen mandato de los bloques de Encuentro Federal y Democracia para Siempre.



Provincias Unidas espera obtener 4 bancas en Córdoba, 3 en Santa Fe, dos en Corrientes, dos en Jujuy (ahí hay una pelea por la tercera banca con la izquierda), 1 en Santa Cruz, uno en Chubut, uno en Ciudad de Buenos Aires, y en Buenos Aires.



Tendrán como piso 3 cordobeses y 1 chubutense de Encuentro Federal, 1 porteña de Evolución Radical y 1 jujeño de Democracia para Siempre, y 1 santacruceño, y esperan sumar a los bonaerenses Miguel Ángel Pichetto, y Nicolas Massot (EF), Esteban Paulón, y al radical Pablo Juliano.



Si se cumple su meta tendrá un bloque de 25 legisladores que seguirá bajo la conducción de Pichetto, según revelaron fuentes del sector.



También tendrán conversaciones para sumar a este espacio a los dos diputados del Mid, y algunos de los ex libertarios de Coherencia como el puntano puntano Carlos D'Alessandro y Gerardo González.



Izquierda



La izquierda también es optimista en hacer una buena elección para conservar al menos sus cinco diputados ya que en esta elección ponen en juego cuatro bancas.



El Frente de Izquierda aspira a conseguir dos bancas en provincias, dos en ciudad y conseguir la reelección de Alejandro Vilca.



Coalición Cívica



También quedan con una representación mas disminuida la Coalición Cívica que tiene pocas posibilidades de sumar diputados y solo tiene dos con mandato hasta el 2023.



Coherencia



En tanto, el bloque de Coherencia tiene cuatro miembros los cuales tienen mandato hasta el 2027.



