¿Símbolo de la entrega partidaria?: Deplorable estado de la sede radical de La Toma

Las redes sociales estallaron ante una publicación que dejó mucha tela para cortar. La docente jubilada y diputada mandato cumplido, Norma Elena Pastor, compartió en su perfil de Facebook imágenes que evidencian el deplorable estado de la sede radical de La Toma.



"Qué tristeza. Comité La Toma. Por favor, explíquenle a los afiliados, que tenemos un aporte importante, pero ¿no alcanza para proporcionarles un lugar para reuniones? ¿Para planificación? ¿Para afiliaciones? ¿Para proyectos? Evidentemente todo es abandono", repudió.



Voces a favor y en contra



Aunque los comentarios se dirimieron entre voces a favor y en contra, hubo una notable expresión que apuntó las falencias partidarias.

"Eso pasa porque lo que se ha abandonado es el partido, los principios del radicalismo, para pasar a ser cualquier cosa. Ni honra tienen de sostener el radicalismo, se han transformado en un tren de cola", lamentó Ricardo Torres Ochoa.



José Luis Contrera, dirigente partidario de La Toma, apuntó: "Yo les diría que se informen y luego opinen". A lo que Pastor contestó: "Puede faltarme información, pero ese es el estado de la casa radical de La Toma".



El reconocido dirigente Daniel Borsotto, subrayó que había solicitado en la última reunión del comité ejecutivo, que se informara sobre el estado edilicio y catastral de los bienes del partido.



Aunque Contrera insistió en que las voces en contra hablan desde el desconocimiento, tampoco explicó las razones pertinentes del abandono de la sede. "Aporte la información correcta, eso afianza el diálogo y las buenas costumbres. De lo contrario es una chicana", refutó Borsotto.



Lo cierto es que de una u otra forma, el local radical de la localidad está abandonado. Para muchos, no es casual, sino el símbolo de la entrega partidaria.

