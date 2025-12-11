¿Candidatura testimonial?: Trombotto deberá pedir licencia en el Senado por orden de Poggi

Federico Trombotto recibió órdenes expresas de Claudio Poggi. Este martes, públicamente, el Gobernador le pidió que continúe al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo. La solicitud fue durante la entrega de créditos a PyMEs que obtuvieron financiación del Consejo Federal de Inversiones (CFI).



"Fue electo senador por el Departamento San Martín, juró en estos días y mañana comienza su mandato", precisó Poggi, al mismo tiempo que le indicó que pida licencia en la Legislatura para que siga trabajando en la cartera ministerial.



La maniobra viene a sellar lo que de antemano se advertía como una "candidatura testimonial". Es decir, Trombotto solo puso su nombre a los fines electorales. La acción configura un ninguneo hacia el electorado, que lo eligió para cumplir una función específica. Dicho de otro modo, se trató de una estafa política.



Lo que llama la atención, incluso puertas adentro de Terrazas del Portezuelo, es que Poggi insista en la figura de Trombotto después de las reiteradas denuncias y controversias que lo vinculan al PANE y al caso El Caburé. Lejos de ser alguien a tener en cuenta, lo lógico sería que su figura fuese una "brasa". Por alguna razón, se mantiene en el círculo de extrema confianza.



Otros remarcan además que la jugada evidencia la mirada del poggismo sobre la construcción política en el interior, donde parece que no confían en las dirigencias locales.



Por lo pronto, todo indica que el oficialismo no tiene escrúpulos. Y lo que menos importa es la decisión de la gente en las urnas. Los intereses egoístas prevalecen ante la ciudadanía, que se siente al menos defraudada.

