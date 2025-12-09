Rastrean los contactos de la familia de turistas que cruzó el país con sarampión

Este número corresponde al 64 % de los contactos identificados hasta ahora. Equipos sanitarios de varias provincias continúan la búsqueda, que se extiende a terminales y paradores de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, Santa Fe, Salta, Tucumán y Santa Cruz.

Entre los contactos identificados, la mayoría (34) residen en la provincia de Buenos Aires, 22 en CABA, 20 en Entre Ríos, 7 en Jujuy, 7 en Santa Fe, 3 en Salta, uno en Santa Cruz y 1 en Tucumán. Además, cuatro extranjeros integran el listado.

Ninguno había aportado teléfono o dirección postal a las compañías de micros, lo que complejiza el rastreo y obliga a la búsqueda activa en cada jurisdicción.

Mientras tanto, continúa la búsqueda de al menos otras 54 personas que podrían haber compartido viaje o espacios cerrados con la familia infectada.

Según informaron las autoridades sanitarias, la ventana de contagio para la aparición de casos secundarios se extiende hasta el 12 de diciembre, fecha límite considerada para la vigilancia intensificada.

Características de la enfermedad y pautas de vacunación

El pediatra puntano Guillermo Monardes, que realiza seguimiento de enfermedades crónicas, complejas y cuidados paliativos, recordó que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a niños, aunque puede presentarse a cualquier edad.

Sus síntomas más frecuentes son fiebre alta, exantema (manchas rojas en la piel), secreción nasal, conjuntivitis y tos. “El contagio ocurre por contacto directo con gotas respiratorias expulsadas al toser o estornudar y el virus puede mantenerse activo en el ambiente durante dos horas. No existe tratamiento antiviral específico, y la principal medida de prevención es la vacunación”.

También recalcó que los niños de 12 meses a cuatro años deben tener al menos una dosis de la vacuna triple viral y, para mayores de cinco años, adolescentes y adultos, se requieren dos dosis aplicadas después del primer año de vida.

“El sarampión solo se previene mediante la inmunización y la consulta precoz ante síntomas es fundamental para evitar nuevas cadenas de transmisión”, completó.