Se divertían en una tirolesa y se estrellaron contra un colectivo

Dos heridos fue el saldo de un insólito accidente que este domingo por la tarde sucedió en el dique Piscu Yaco, en Cortaderas, cuando se lanzaron desde una tirolesa y durante el recorrido impactaron contra un colectivo estacionado.

Los Bomberos Voluntarios de Cortaderas informaron “se trató de un hombre y una mujer que realizaban el descenso por la tirolesa ubicada en el predio del Dique Piscu Yaco cuando, por motivos que se investigan, terminaron chocando contra un micro que se encontraba en el sector.

El Corredor Noticias consigno que, tras el golpe, las dos personas quedaron sobre la parte superior del vehículo, lo que obligó a desplegar un operativo de rescate para poder brindarles atención médica.

Los paramédicos del SEMPRO establecieron que sufrieron diversos traumatismos. Fueron llevaron a un centro asistencial.

Efectivos de la Policía puntana y de Defensa Civil de Cortaderas también participaron del operativo de emergencia.