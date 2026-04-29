Padres de la escuela Carlos Juan Rodríguez, preocupados por la conducta de un alumno

Padres de alumnos de la Escuela “Carlos Juan Rodríguez” de la ciudad de San Luis expresaron su preocupación por reiterados episodios de violencia protagonizados por un estudiante de sexto año que asiste a la institución y denunciaron que la situación que se arrastra desde hace tiempo, sin respuestas de las autoridades.

El joven habría incurrido en agresiones verbales, amenazas e intentos de agresión física hacia compañeros y compañeras, además de conflictos con docentes y preceptores. “Es un chico que ha tenido episodios de violencia constante, incluso enfrentando profesores y alumnos”, señalaron los padres.

Los tutores indican que, pese a las intervenciones institucionales, el alumno continúa con la asistencia a clases y repite conductas que consideran preocupantes. Remarcaron que la escuela intentó incluirlo y evitar su expulsión, pero según su visión la situación se excede y pone en riesgo al resto de los estudiantes.

Entre los hechos denunciados mencionaron que el alumno mostraría a sus compañeros contenidos violentos y de carácter sexual, lo que genera incomodidad y angustia. Además, describieron episodios recientes en los que el chico habría reaccionado con ira tras ser reportado por otros alumnos, con golpes en el mobiliario y enfrentamientos a compañeras con actitudes intimidantes.

“Los chicos tienen miedo y son situaciones que no se pueden seguir sosteniendo así”, expresaron, al tiempo que señalaron que algunos estudiantes evitan denunciar por temor a represalias.

Las familias piden la intervención urgente del Ministerio de Educación y de equipos interdisciplinarios para garantizar la seguridad del alumnado y abordar el caso con protocolos adecuados.