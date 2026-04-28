La propuesta futbolera de ChangoMâs que sortea un premio por hora

El evento más importante del fútbol está muy cerca y la hinchada argentina se prepara para festejar con todo.

Acompañando esta pasión, ChangoMâs, el super argentino que está en todo el país, presenta “Dale Mâs Pelota a esta promo”, una propuesta pensada para que los clientes puedan ganar un premio por hora y la posibilidad de llevarse una pelota de Argentina de regalo, en el acto, con compras superiores a los $200.000.

La promoción estará vigente del 29 de abril al 31 de mayo en todas las sucursales ChangoMâs del país (excepto las tiendas de la provincia de Salta).

Con cada compra, el cliente suma chances para participar del sorteo de un premio por hora, entre ellos, espectaculares Smart TVs de hasta 65”, tablets, giftcards de compras de $100.000 y kits futboleros. Además, los socios MâsClub duplican sus chances de ganar y los que compren a través de la web de MâsOnline, triplican sus posibilidades.

En cada uno de los tickets de compra, se podrá ver reflejada la cantidad de chances acumuladas y la posibilidad de escanear el código QR, impreso en el mismo, para que pueda ingresar sus datos y formar parte del sorteo que se llevará a cabo la primera semana de junio 2026.

Por otro lado, por compras superiores a los $200.000, ChangoMâs regalará, en el acto, una pelota de Argentina para comenzar a vivir la pasión argentina de norte a sur.

Para más información consultar las bases y condiciones aquí

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