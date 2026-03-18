Llega una nueva “Noche de Mâs Ofertas” con increíbles oportunidades de 2x1

ChangoMâs, el supermercado argentino que está en todo el país presenta una nueva edición de “La Noche de Mâs Ofertas”, una propuesta única con descuentos, promociones exclusivas, ofertas en 2x1 y opciones de compra de hasta 50% de descuento en todas las sucursales ChangoMâs del país y en MâsOnline durante todo el día.

Este jueves 19 de marzo las sucursales Híper ChangoMâs, ChangoMâs y Punto Mayorista permanecerán abiertas hasta las 23 horas con ofertas, descuentos y financiación especial -desde las 14hs. Además, todas estas oportunidades también estarán disponibles en la tienda digital MâsOnline desde las 8AM.

¿Qué encontrarás en la “La noche de Mâs Ofertas”?

Oportunidad de 2x1 en productos de limpieza para lavavajillas, pañales, toallitas húmedas, artículos varios de almacén, en todos los helados, papel higiénico y rollos de cocina de marcas seleccionadas. Además, en almohadas y artículos de decoración seleccionados. También en trajes de baño, bermudas, shorts, sandalias y ojotas para toda la familia, medias, ropa interior y solares corporales (exclusivos socios MâsClub).

Oportunidad de 3x2 en todas las pastas, conservas de pescados y jugos en polvo. Además, en vinos, espumantes, cervezas, gaseosas, aguas, sodas e isotónicas.

Opción del 70% en la segunda unidad de todos los quesos y fiambres feteados. Además, en tapas de empanadas y pascualinas de marca líder.

Opción del 20% de descuento en la compra de conservas de frutas y vegetales, legumbres y granos secos y en todas las salsas.

35% de descuento y 6 cuotas sin interés en la compra en todas las valijas de viaje.

50% de descuento en indumentaria y calzado para la vuelta al cole.

Además, los siguientes especiales en ELECTRO

Hasta 50% de descuento en freidoras de aire y procesadoras de marcas seleccionadas.

10% en microondas de marcas seleccionadas.

20% en afeitadoras de marcas seleccionadas.





ChangoMâs abre las puertas de sus sucursales y pone a disposición una amplia selección de productos a precios accesibles para vivir una imperdible Noche de Mâs Ofertas.

