Una propuesta recargada con +40.000 productos en oferta y con amplia financiación

ChangoMâs, el supermercado argentino que está en todo el país presenta “Super Chango Sale”, una semana recargada de superofertas en +40.000 productos, oportunidades de compra de 2x1 en artículos seleccionados, opciones de ahorro de hasta un 70% de descuento y alternativas de financiación de 3, 6 y 12 cuotas sin interés aplicado a distintas categorías y descuentos especiales abonando en un solo pago.

Los clientes que visiten cualquiera de las sucursales ChangoMâs de todo el país o la web MâsOnline del 12 al 18 de mayo, podrán acceder a ofertas únicas en categorías de electro y tecnología, hogar y decoración, automotor, artículos para el cuidado personal, muebles y aire libre, entre otras.

Algunas de las ofertas destacadas del Chango Sale Recargado son:

- Oportunidad de 2x1 en indumentaria seleccionada para toda la familia, decoración para el hogar seleccionada, espejos, floreros, adornos de mesa y canastos.

También en todas las raquetas de tenis y paddle.

- Opción de 12 cuotas sin interés en todos los Smart TV.

- Descuento del 40% y 6 cuotas sin interés en todos los muebles para el hogar.

- Descuento del 50% en la compra de pelotas de básquet, fútbol y vóley.

También en canilleras y guantes de fútbol.

- Descuento de hasta 40% o 3 cuotas sin interés en la compra de pequeño electro seleccionados.

- Descuento de hasta 30% y 12 cuotas sin interés en la compra de celulares, aires acondicionados, freezers, lavarropas y cocinas.

- Oportunidad del 50% de descuento y 6 cuotas sin interés en productos de camping.

- Descuento de hasta 70% y 3 cuotas sin interés en artículos de yoga, running y boxeo.

ChangoMâs invita a sus clientes a disfrutar de una experiencia recargada de descuentos, ofertas y financiación para aprovechar en todas sucursales del país y a través de MâsOnline.