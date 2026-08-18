Fuertes comentarios en tribunales de aprietes a fiscales

En diferentes ámbitos de la justicia puntana hay preocupación por una serie de sostenidos comentarios que indican que la denominada “mesa judicial poggista” habría intensificado en las últimas semanas maniobras de presión sobre fiscales y funcionarios para sostener causas contra exintegrantes de la anterior gestión del Gobierno provincial.

Se sostiene que “el operativo apriete’ coincidentemente tomó un fuerte impulso tras los cambios registrados en Fiscalía de Estado y que ubicaron a Rafael Berruezo como responsable del organismo tras la renuncia de Fabiana Zárate.

Berruezo, que es una de las caras visibles de la “mesa judicial”, es quien estaría digitando, junto al abogado Santiago Calderón Salomón (Jefe de la Sala Penal de Fiscalía) todos los movimientos de las causas y con “ojo de lupa” cada una de las decisiones de los fiscales.

En este contexto de preocupación por la labor judicial, llamó la atención en estos días lo que estaría ocurriendo con un fiscal de la Primera Circunscripción Judicial que estaría siendo objeto de constantes aprietes para obligarlo a adulterar fechas de una causa que, como se dice en los ámbitos forenses, ya estaría prescripta o simplemente caída.