Ni el perro se salvó: denuncian que robaron un pastor alemán en pleno barrio Jardín

Una familia de la ciudad de San Luis inició una búsqueda desesperada luego de denunciar el robo de su perro, un pastor alemán de pelo largo, en barrio Jardín.



El hecho fue difundido durante este lunes a través de las redes sociales por Clarisa Ledesma, quien pidió colaboración para encontrar al animal y solicitó que la publicación sea compartida para ampliar la búsqueda.

“Urgente, le acaban de robar el perro a una amiga”, señaló en el mensaje publicado en Facebook.

De acuerdo con la información difundida, se trata de un pastor alemán de pelo largo que, al momento de desaparecer, se encontraba sin collar. Además, precisaron que el perro no está castrado.

El episodio habría ocurrido en inmediaciones de calle Monseñor Cafferata 37 Este, entre Sarmiento y Alem, en barrio Jardín de la capital puntana.

Por el momento no trascendieron detalles sobre las circunstancias en las que se habría producido la sustracción ni sobre posibles autores. La principal preocupación de sus dueños está puesta en localizar al animal cuanto antes.

Ante la situación, familiares y allegados comenzaron a difundir el caso en redes sociales y solicitaron la colaboración de los vecinos de la zona que pudieran haber visto al perro o advertido algún movimiento que permita reconstruir lo sucedido.

Quienes tengan información que pueda contribuir a encontrarlo pueden comunicarse con Celeste Salinas al 2664881620.