Estudian sin sillas ni buffet: alumnos de la Técnica 19 reclaman por falta de espacio

Estudiantes de la Escuela Técnica N.º 19 Bernardino Rivadavia, de Villa Mercedes, hicieron público su reclamo por las condiciones en las que cursan. Desde hace años comparten el edificio con la Escuela Galeano y aseguran que la situación ya no da para más.

“No es un reclamo contra los alumnos ni contra la Escuela Galeano. Entendemos que ellos también tienen derecho a estudiar”, aclararon. “El problema es cómo está funcionando el hecho de que dos instituciones compartan un mismo edificio y cómo esto está afectando las condiciones en las que nosotros estudiamos”.

Entre los principales problemas enumeran la falta de espacio, falta de sillas, aulas que no quedan en condiciones después de ser utilizadas y dificultades con el uso del SUM. Por ser una escuela técnica, tampoco cuentan con buffet por falta de espacio.

Dieron un ejemplo de lo que ocurrió este viernes. “Un curso que había sido utilizado durante la mañana por primaria de la Galeano no quedó correctamente limpio cuando tenían que ingresar los alumnos de 5.º de la Bernardino. Los chicos fueron a reclamar a Dirección y se les indicó que reclamaran en la Galeano. Finalmente, el aula se limpió de manera rápida para poder utilizarla”.

Los estudiantes remarcaron que este no es un problema nuevo. “Este problema de infraestructura no es algo de ahora ni de la gestión actual, viene pasando hace 25 años. Son décadas de falta de mantenimiento y respuestas a medias”.

Recordaron, además, que anteriormente el Gobierno había planteado pautas para que la Galeano se traslade a otro edificio, pero la propuesta no prosperó porque “los alumnos son del barrio”.

A la falta de infraestructura se suma otro reclamo: están recibiendo comida en mal estado en la escuela. Los estudiantes adjuntaron fotos como prueba y pidieron que la situación también sea conocida.

“Queremos dejar en claro que nuestra protesta será pacífica, respetuosa y sin violencia. Protestar y expresar nuestras ideas y reclamos es un derecho fundamental, y como estudiantes tenemos derecho a ser escuchados cuando consideramos que algo debe cambiar”, expresaron.

“Nuestra intención no es provocar conflictos, sino reclamar por aquello que consideramos justo. Vamos a respetar a nuestros compañeros, docentes y autoridades, y esperamos que nuestro derecho a expresarnos también sea respetado”.

El pedido es concreto: que las autoridades escuchen, reconozcan los problemas y encuentren una solución para que puedan estudiar y realizar sus actividades en condiciones adecuadas.