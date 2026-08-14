Las deudas disparan la inseguridad alimentaria en los barrios populares de San Luis

El endeudamiento se convirtió en uno de los principales factores asociados con la falta de alimentos en los barrios populares de San Luis. Según el monitoreo de julio de 2026, el 69,2% de las familias relevadas tiene deudas formales o informales.

El estudio del Monitoreo Económico, Social y Alimentario (MESA) muestra una marcada diferencia entre los hogares endeudados y aquellos que no mantienen obligaciones económicas.

La inseguridad alimentaria afecta al 84,3% de las familias con deudas. Entre quienes no están endeudados, la incidencia desciende al 51,4%, aunque continúa alcanzando a más de la mitad.

Los números muestran que las cuotas, los préstamos, las tarjetas y otras formas de financiamiento compiten directamente con la compra de alimentos. Cuando los ingresos no alcanzan para cubrir todos los gastos, las familias se ven obligadas a postergar pagos o reducir las comidas.

La deuda, lejos de funcionar solamente como una herramienta para afrontar gastos extraordinarios, aparece como un recurso cotidiano para sostener consumos básicos. Sin embargo, su acumulación termina profundizando la vulnerabilidad económica y alimentaria.