San Luis: le robaron al cuartel de Bomberos Voluntarios, ubicado al lado de la Comisaría 1

La inseguridad en San Luis parece no tener freno y esta vez lo impensado superó todos los límites de la imaginación: el cuartel de Bomberos Voluntarios de la capital sufrió un robo a escasos metros de la Comisaría 1°. El nivel de impunidad con el que actúan los delincuentes queda en evidencia al atacar una institución que brinda un servicio vital a la comunidad, y justo al lado de una dependencia policial.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 5:30 horas. Según relataron desde la propia institución, un sujeto intentó primero forzar las puertas de la camioneta de un bombero para luego ingresar al edificio. De allí sustrajo una sopladora marca Stihl de colores naranja, blanco y negro, dándose a la fuga a pie por calle Junín en dirección hacia el oeste.

La pérdida de este equipamiento afecta directamente la operatividad del personal al momento de combatir incendios en la región, por lo que los bomberos solicitaron el apoyo de la comunidad para recuperar la herramienta. Ante cualquier información, solicitaron comunicarse telefónicamente al 2664373787 o al 100, por WhatsApp al 2664770413, o acercarse a la sede del cuartel.

En el último tiempo se ha visto una mayor presencia de uniformados patrullando las calles, especialmente en la zona céntrica, pero aun así la delincuencia no da tregua. La responsabilidad no recae necesariamente sobre el personal policial que patrulla, sino sobre las autoridades encargadas de ejecutar las políticas de seguridad en la provincia: parece haber demasiados policías de escritorio.