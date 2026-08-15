Un puntano en el terremoto de Granada: "El destrozo fue muy grande"

El fuerte sismo de magnitud 5,2 que impactó el viernes en el sur de España generó momentos de pánico y evacuaciones en distintas ciudades de Andalucía. El puntano Sergio David Basualdo vive hace 11 años en la zona y aseguró que nunca vivió un susto tal desde que se radicó allí.

“Hubo un destrozo muy grande. Hay casas, iglesias y autos destrozados. Hasta un shopping muy grande quedó averiado por el terremoto”, informó el joven de 22 años que vive con su madre y que es jugador del fútbol de Granada Genuine, que participa en la Liga Inclusiva.

El movimiento se registró a las 17:47 hora local y tuvo su epicentro en las cercanías de la localidad de Lorca, en la provincia de Murcia, pero se sintió en varias provincias andaluzas, donde los vecinos salieron a la calle por temor a posibles réplicas.

Eso es exactamente lo que hizo Sergio con su madre, según le relató a El Diario de la República. “Yo estaba en mi casa con mi mamá y nos asustamos mucho. Salimos y vimos las roturas en la ciudad. Hay muchas zonas dañadas”.

Las autoridades informaron que, si bien hubo daños materiales en algunos edificios y cortes de energía, no se reportaron víctimas fatales ni heridos de gravedad. Basualdo tiene esa misma información.

En el pueblo donde viven los puntanos, el sismo fue de 4,6. Basualdo dijo que hay muchos daños de objetos personales y reconoció que la Guardia Civil se desplegó con rapidez para verificar la situación. “Creo que el personal de Sanidad hizo lo mismo”.