Asalto en Tilisarao: se equivocaron de víctima

Un grave hecho delictivo, que algunos también califican como de película, ocurrió en la localidad de Tilisarao, donde delincuentes a punta de armas de fuego coparon una vivienda ocupada por una mujer y mediante amenazas le exigieron la entrega de dinero correspondiente a la venta de un campo. Sin embargo, luego advirtieron que se había equivocado de lugar.

Medios radiales del Valle del Conlara consignaron que “el inédito asalto en Tilisarao” generó conmoción y preocupación.

Fue perpetrado por dos malvivientes a cara descubierta que con constantes amenazas le exigieron a la propietaria la entrega de una importante suma de dinero que, según lo que les dijeron, correspondería a la venta de una propiedad rural.

Luego de minutos de mucha tensión y de maltratos, “fue un infierno” dijo la víctima a sus allegados, los asaltantes abandonaron de la vivienda con las manos vacías y con mucha bronca por el dato erróneo que les dieron.

Los medios que se ocuparon del caso, establecieron que la víctima no es dueña de ningún campo y, menos aún ha participado en transacciones inmobiliarias. Por ello, todo hace suponer que los asaltantes se equivocaron de domicilio o de persona.

Lo único oficial que se conoció es que la pesquisa, además de reunir testimonios, apunta a

establecer la identidad de los asaltantes y “esclarecer las circunstancias exactas de este episodio que ha dejado en alerta a la comunidad de Tilisarao”.