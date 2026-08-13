Un pibe de 16 años fue apuñalado 5 veces y su estado es crítico

Uno de los puntazos le alcanzó un pulmón y fue internado en el Hospital Central Ramón Carrillo, en estado crítico.

De los otros dos lesionados se conoció que uno es niño, que fue golpeado con una piedra. Por su parte, una mujer sufrió un corte con un cuchillo a la altura del cuello.

Al intervenir el personal del COAR, Infantería y Comisaría 39ª, dos hombres fueron detenidos por atacar una vivienda y amenazar con armas de fuego.