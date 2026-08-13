Un pibe de 16 años fue apuñalado 5 veces y su estado es crítico
La agresión fue durante un incidente que, este jueves a la tarde, se produjo en el barrio Eva Perón, en la ciudad de San Luis. Hay otros dos heridos.
Por redacción
| Hace 3 horas
Uno de los puntazos le alcanzó un pulmón y fue internado en el Hospital Central Ramón Carrillo, en estado crítico.
De los otros dos lesionados se conoció que uno es niño, que fue golpeado con una piedra. Por su parte, una mujer sufrió un corte con un cuchillo a la altura del cuello.
Al intervenir el personal del COAR, Infantería y Comisaría 39ª, dos hombres fueron detenidos por atacar una vivienda y amenazar con armas de fuego.
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