La Punta: un concejal denunció que hay comisarías que llevan 5 meses sin móviles

La ciudad de La Punta está prácticamente sin seguridad. Una reciente ola de robos en viviendas y patios particulares ha colocado a toda la ciudad en un estado de profunda preocupación. La reiteración de los hechos empuja a los vecinos a vivir con miedo y a extremar los cuidados básicos en sus hogares.

El problema se agrava por algo que denunció públicamente el concejal Martín "Tincho" Bastías: las dos comisarías de La Punta no cuentan con patrulleros operativos.

A través de un video difundido a comienzos de agosto de 2026, el legislador del bloque justicialista expuso la crítica situación de los recursos de seguridad locales justo cuando aumentan los delitos y hechos de vandalismo en la zona.

Según la denuncia de Bastías la situación es esta: Comisaría N° 37: lleva más de dos meses sin móviles oficiales. Comisaría N° 28: Es aún más grave. Acumula cinco meses sin patrulleros disponibles.

"La falta de vehículos obliga a los oficiales a realizar sus tareas de prevención caminando", advirtió el concejal. Y eso limita de forma drástica la capacidad de respuesta policial rápida ante un robo.

Mientras tanto siguen los robos. Los últimos episodios reportados por medios locales y frentistas lo demuestran. Hay entradas a patios traseros: Un delincuente ingresó de forma consecutiva a los patios de dos viviendas linderas tras violentar los gabinetes exteriores y se llevó una garrafa de gas. Todo quedó grabado por cámaras de seguridad vecinales.

Además, se da el reiterado robo de motos ya que vecinos denunciaron la sustracción de una Motomel Skua 200 de colores gris y negro en las inmediaciones de la Manzana 19, a la altura del Barrio 900 viviendas.

Bastías contó que su bloque presentó un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante para exigir medidas urgentes frente a este desabastecimiento. Pero el oficialismo local lo rechazó quince días antes de su descargo público.

Hoy en La Punta los policías cuidan caminando y los vecinos se cuidan con cámaras.