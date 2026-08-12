Postiguillo tildó de "disparate" la denuncia por una amenaza de muerte a periodistas

El intendente de Santa Rosa del Conlara, Miguel Postiguillo, salió al cruce de la denuncia penal presentada en su contra por Alejandro Caliva y Diego Rondán, quienes lo acusaron de haber vertido amenazas de muerte en su contra a raíz de críticas hacia la gestión municipal. En declaraciones periodísticas, el jefe comunal desestimó categóricamente los cargos, poniéndose a disposición de la Sede Judicial provincial para el esclarecimiento del hecho.

"Voy a esperar que actúe la justicia, es un disparate, es un absurdo. Nadie mata. Estoy a disposición de la justicia; si lo requiere me presentaré y pediré un pronto trámite del caso", afirmó Postiguillo en diálogo con Merlo TV.

El mandatario vinculó el accionar de los denunciantes a tensiones electorales y despechos de índole personal, asegurando que "que haya gente que canaliza mal sus frustraciones no es culpa mía".

Al referirse de manera puntual a los denunciantes, el jefe municipal repasó el vínculo previo con ambos. Sobre Alejandro Caliva, señaló: "Estaba distanciado, ha estado siempre en la municipalidad, iba a tomar café todas las mañanas por mucho tiempo y se molestó cuando me pidió ser concejal por la UCR y le dije que no dependía de mí. Creo que no justifica su conducta".

En tanto, respecto a Diego Rondán, expresó: "No me sorprende nada, es nuevo, no lo conozco en el pueblo, no sé qué motivaciones tiene, pero permanentemente son máquinas de agredir. Para ellos es un desastre todo".

Finalmente, Postiguillo rechazó los señalamientos sobre un presunto manejo autoritario del Departamento Ejecutivo sobre el Concejo Deliberante local, recordando que la gestión radical ha gobernado en minoría durante diversos períodos e integrando a profesionales de distintas identidades políticas, mostrando que aun sus adversarios han mantenido siempre un respeto ejemplar.

"Venimos de dos gestiones con minoría. El contador del Concejo y el contador de la Municipalidad son militantes del PJ; los dos han sido alumnos míos en el secundario y los hemos mantenido porque cumplen con su trabajo", concluyó el jefe comunal.