Globos, fuego, música y juegos en una tarde para volar

El maravilloso y colorido mundo de los globos aerostáticos aterrizará nuevamente en la provincia y toda la familia tendrá la oportunidad de descubrirlo el sábado 15 de agosto en Cruz de Piedra, donde se realizará la segunda edición de “Flota San Luis”.

A partir del mediodía, “Un tal René”, la cervecería de la localidad, será la sede de un encuentro que tendrá a tres globos armados como atractivo central sobre los que orbitarán una gran cantidad de actividades que irán de música en vivo, feria de empredendores, juegos para los más chicos y la posibilidad de caminar por dentro de los globos.

Así lo manifestó Patricio Gattó, uno de los responsables de la llegada del festival a la provincia, quien dijo que los encuentros de globos aerostáticos son un atractivo para las familias y para los grupos de amigos que prefieren quedarse hasta más tarde para compartir un momento inusual.

“Los globos producen un efecto visual casi mágico, al que se suma que quienes vayan estarán en permanente contacto con ellos. Se van a poder conocer las telas de las que se hacen, habrá charlas que explicarán por qué vuelan y se podrá ver cómo se inflan los globos, que es todo un espectáculo”, prometió el organizador.

Si bien las puertas de “Un tal René” se abrirán al mediodía, las actividades se desarrollarán durante toda la tarde, con opciones de comidas, charlas y paseos. A las 16:30 está previsto levantar los globos y que hagan lo que se llama un “vuelo cautivo”, amarrados a tierra por cuestiones de seguridad.

“Hacer volar un globo –explicó Patricio- requiere el cumplimiento de muchas reglamentaciones aeronáuticas”. Es por eso que en esta ocasión el festival tendrá la opción de que el público se saque fotos y participe de las charlas programadas. Además, un sorteo por redes sociales permitirá que cinco afortunados se suban a la cajuela para experimentar más palmariamente la sensación.

Parapentes con motor, mini balloons, autos clásicos y un parque de inflables serán otros de los atractivos de la tarde en Cruz de Piedra. Las entradas se consiguen por comunatickets a precios promocionales.

Uno de los momentos más esperados de la tarde será el llamado Night glow, previsto para el atardecer y considerado un espectáculo aparte, ya que los quemadores iluminan los globos y generan un show de fuego, luz y música que se convirtió “en uno de los momentos más emblemáticos de Flota Tour”.

La del sábado será la segunda edición del “San Luis flota”, luego de la que se hizo el año pasado en el aeropuerto de Santa Rosa del Conlara y que reunió a mucha gente alrededor de una veintena de globos.

La reunión se podrá realizar solo si las condiciones de tiempo lo permiten, algo que estaría garantizado según el pronóstico, que no anuncia grandes ráfagas de viento para la jornada. En caso de no poder concretar la actividad el día establecido, los organizadores anunciaron que se hará el domingo 16 –en coincidencia con el Día de las Infancias- o el lunes 17, feriado por el aniversario de la muerte del General San Martín.