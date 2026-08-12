"Puchi" García en la hora de ser

A poco más de un año de la edición de su disco, “Ser”, el trovador merlino “Puchi” García encontró una forma de darle una vuelta de tuerca a aquellas canciones que conformaron uno de los trabajos más llamativos del 2025 en la provincia. Las conjugó en “Solo ser”, un espectáculo solista, despojado, que comenzará a rodar este fin de semana en San Luis.

“La papelería”, el espacio de calle Pedernera antes de llegar a Lafinur, a las 22, será el escenario que recibirá a “Puchi” con la nueva propuesta, “Solo ser”, en la que replica los temas del álbum aunque con otro formato y otras licencias. “Parte de la evolución de un trabajo musical es la apertura de un portal hacia una nueva experiencia creativa”, definió García, también poeta.

Como con su libro, "No oscures que aclarece", el autor cree que rememorar su obra un año después de lanzada genera una escucha “mucho más despojada” de la que se hizo en los primeros momentos. “Eso hace que pueda resignificarse desde otro lado. Y eso cala mucho más hondo”.

La presentación oficial del disco fue con banda y resultó para el compositor “muy divertida” porque en su recorrido también se permitió ser eléctrico por momentos, acústico por otros y hasta reducirlo a dúo o trío. A veces, “Puchi” acentúa el costado folclórico, a veces el más cancionero “pero siempre con el compromiso de mostrar una obra propia ligada a la palabra y al decir poético”.

En “Solo ser”, el viernes, al no ser la presentación formal del álbum y al estar solo en el escenario, García se animará a comunicarse de otro modo con el público y se permitirá, eventualmente, recitar textos o hacer alguna canción de otro artista. Además, y es una de las cosas que más lo entusiasma, podrá presentar alguno de los temas nuevos sobre los que trabaja.

“Ya los estoy grabando y seguramente los subiremos antes de fin de año”, anticipó el cantautor que anunció además que su próximo trabajo será también solista, “pero con invitados”.

Siempre activo, García también prepara un nuevo libro (“es un poema extenso, de más de 50 páginas, que va a estar fragmentado en capítulos”) y lleva adelante un taller de escritura creativa en Merlo. “Siempre la escritura está presente de forma cotidiana”, remarcó.

Sin miedo a decir las cosas que le preocupan o que le molestan, “Puchi” dijo estar atosigado por la situación general del país, aunque si tuviera que particularizar sobre un aspecto se basó en uno que conoce muy bien: los espacios culturales y lo difícil que resulta su mantención. Durante años, García fue el responsable de la peña “El Tono” y ahora gestiona en conjunto la pulpería “Lo de Urquiza”, dos espacios tradicionales de Merlo.



“La cantidad de lugares que tuvieron que cerrar y otros que están haciendo un gran esfuerzo por subsistir es preocupante. Ahí hay trabajadores de la cultura, son lugares donde se desarrolla el arte y me parece fundamental abrazarlos y cuidarlos porque la cultura es la identidad, y a partir de ahí, a partir de de estos espacios, se genera una mayor conciencia acerca de la situación ambiental del país, de la situación de la soberanía. La cultura es, básicamente, la identidad del pueblo”.