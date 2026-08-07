"En la comedia nos reímos de la desgracia"

La consigna que tiene Pablo Molinari cuando piensa un chiste es que sea efectivo de inmediato, pero también dentro de cinco años en un pueblo perdido del continente. Con esa perdurabilidad de tiempo y espacio el humorista forjó una carrera en los escenarios y en las redes sociales.

En el primero de esos ámbitos se mostrará el domingo a las 20 en la sala Berta Vidal de Battini donde regresará con “Demasiado”, su exitoso stand up que ya mostró en San Luis hace exactamente un año. “La evolución del espectáculo es muy clara porque tuve la oportunidad de probarlo en varios lugares”, dijo el cómico a El Diario de la República.

Otro de los aspectos que hicieron a la génesis de “Demasiado” es que no lo estrenó en Buenos Aires, sino en la gira cuyana que lo trajo en agosto del año pasado a la provincia.

El show es un recuento de situaciones que hacen pensar al espectador en la sobreabundancia de todo: de información, de tecnología, de ruidos, del otro y de uno mismo. “Un día me senté a escribir y me di cuenta que todo iba para ese lado, fue de casualidad, pero porque siempre hablo de las cosas que me pasan”, agregó.

El hecho de vivir acelerado, apurado, sin una pausa, es uno de los aspectos que se repiten en la visión de Molinari, que considera que “las cosas pasan rápido por demás” y que uno de los pensamientos más repetidos que tienen los seres humanos hoy es el de estar sobrepasado, pero sin saber por qué.

Por supuesto que Pablo se preguntó si esa forma vertiginosa de vivir era propia de su Buenos Aires, su ciudad, o si en el interior del país la situación era de más calma. Allí entonces sacó a relucir su condición para hacer chistes perdurables, con algunos parámetros más claros: “En la comedia, por ejemplo, nos reímos de la desgracia”.

“Entiendo -sostuvo- que en algunas ciudades se vive un poco más tranquilo, por eso la gente de Buenos Aires huye al interior”. Y señaló que con su pareja cada tanto evalúan la posibilidad de radicarse, aunque sea por tiempo, lejos de la gran ciudad.

Potrero de los Funes y la tranquilidad que tanto añora son algunos de los elementos que Molinari recuerda de su paso por San Luis. Para su llegada del fin de semana, espera conocer un poco más.