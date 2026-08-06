Eugenia en Mercedes, hip hop en San Luis, payasos en San Francisco y humor en Merlo

VIERNES 7

Hip hop en subida

“Caliope family” llegará por primera vez a San Luis para mostrar su hip hop basado en la fuerza de su lírica y la potencia de su música. Será en Comuna a partir de las 22:30 con la previa de Arlecchino y Jota404.

Pasado y presente

Paula Solari es una comediante rosarina que traerá a El viejo varieté de Merlo su show “Miss Vintage”, con el que recuerda algunos aspectos inolvidables de la década del 80 y del 90. Las anticipadas cuestan 15 mil pesos.





Siempre más

Tras un silencio relativamente largo para lo que era la actividad de la banda, “No va más” regresa a All right con un show que será pura potencia y que tendrá entrada gratuita.





Mancha y circo

“El circo de la Mancha” presenta su espectáculo “Aventura en el circo” en una jornada a puro payaso en el Centro Cultural San Francisco del Monte de Oro. A partir de las 18:30 con entradas a 5 mil pesos.

El emotivo croar

En la Villa de la Quebrada hay un salón que se llama “El Sapo” que desde su nombre recuerda y tributa a Raúl “El Sapo” Mendoza, músico imprescindible de la cultura cuyana. Allí habrá un homenaje al fenomenal guitarrista a partir de las 22.

A guitarra y saxo

La reunión de dos conocidos músicos de la escena puntana como Javier Flores y Flavio González tendrá lugar en “La ferroviaria”, el espacio del Puente Blanco, que entre vinos y charlas ofrece propuesta musical todos los fines de semana.

La más convocante

A solo dos semanas de su paso por San Luis, Eugenia Quevedo y la banda de Carlitos vuelven a la provincia. Pero como su plan es estar cerca de todo el mundo, tocarán en el Espacio Mitre de Villa Mercedes.

Cuatro y cinco

Entre la balada, el funk y el soul, “Puente Quinto” es un cuarteto de Villa Mercedes con voz femenina que mostrará su primer disco en vivo a partir de las 22:30 en El boliche Don Miranda.



SÁBADO 8

Dos años en canción

“Chúkaro”, la banda de Federico López Conde y Simón De la Penna cumple dos años y lo celebra a puro folclore guitarrero en “Jarilla”, el espacio de calle Belgrano en la ciudad de San Luis.







Los colores cambiados

Banda histórica del rock puntano y del punk villamercedino, “Daltónicos” cumple 18 años y lo festeja en otro sitio fundamental de la cultura de su ciudad: El Boliche Don Miranda. “Bulevar” y “Crypta” son las bandas invitadas.

Conduciendo a conciencia

Una nueva edición de “Mañana es mejor”, el tributo a Luis Alberto Spinetta que tiene alcance nacional, se realizará en Casa Mollo con bandas puntanas (Poco Ass tutos, Napoleón Garay, Elen jambre) y mucha solidaridad. A partir de las 19 30

Originalidad oriental

La uruguaya Manuela Sáez Bayer recala en su gira sudamericana en “La cometa”, el espacio de Carpintería para mostrar su original obra de teatro, Cuento de sol y tierra”, en donde mezcla el mosaiquismo con el teatro. Una propuesta muy original que comienza a las 20.

Fresca y musical

Arlecchino, La Roca y Skalibur son algunas de las bandas que celebrarán la cerveza en el “Ipa day”, del Centro Cultural José La Vía, a partir de la 19 con la entrada gratuita.

Persiana bifurcada

“Soda Stéreo” y “Memphis la blusera” son las dos bandas homenajeadas en una noche especial en El viejo varieté” de Merlo. “Señor blues” y “Dynamo” son los grupos que conforman la noche tributo.

Soloyola

El talento de Mario Loyola volverá al formato solista para compartir canciones con el público de All Right, a partir de las 22:30.

Canciones de la city

“Dos en la ciudad”, una banda de covers que es pura diversión, llegará a La ferroviaria, la vinería del Puente Blanco para compartir música e historia con gente inquieta. A partir de las 22 con entradas a 6 mil pesos.

Para la reflexión

Dirigida e interpretada por Laila Sanz, “Flan Ravana” es una obra que tiene como centro la violencia de género y las consecuencias de ese mal en la sociedad. La obra se presentará en “Flora”, de Merlo, a las 20 y con entradas a 10 mil pesos.





DOMINGO 9

Humor por demás

La abundancia, lo mucho de todo y el humor son los protagonistas de “Demasiado”, el stand up que Pablo Molinari trae nuevamente a San Luis para que el domingo a la noche no sea tan depresivo. Comienza a las 20.

Música en el fuego

Ahora, la experiencia Candlelight en el Cine Teatro tiene a la música de Disney y a “Fever” como protagonistas. A las 18:00 la orquesta y las velas animarán las canciones de los clásicos infantiles y a las 20:30 será el turno de replicar los clásicos de Coldplay y Ed Sheeran.

Garage en el centro

Desde Córdoba llega “No hay exilio”, una banda puro rock garagero que en San Luis hará migas con “Noiscut” para dar un doblete a partir de las 20 con entradas gratis en All right.