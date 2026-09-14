Siete sueños puntanos viajan al mundo de la comedia musical

Desde hace un tiempo, la comedia musical tuvo una explosión en San Luis, con muchos chicos dedicados a estudiar y a demostrar su talento en un género que, aunque apasionante, es muy exigente. En buena medida, la instalación en la ciudad de la Escuela Valeria Lynch aportó a ese crecimiento.

La semana pasada, 35 integrantes de la institución viajaron a Buenos Aires para ser parte 18º Congreso Internacional de Musicales y Óperas Rock, y el viaje de regreso estuvo cargado de risas. Siete de los alumnos fueron premiados con algunas de las 100 becas que estaban disponibles para estudiar y perfeccionarse en distintas partes del mundo.

Además de Valeria, el congreso estuvo dirigido por Luis Salgado y Christopher Stevens, dos reconocidos maestros de Broadway, quienes repartieron los reconocimientos a los puntanos.

Juan Joaquín Daract Garay recibió una beca para estudiar en Los Ángeles; Joaquín Miranda Pedernera y Agustín Calderón Miñaura irán a la escuela “Revolución Latina”, de Broadway; Martina Serra pasará por “Dance in Rome”, en Italia; Joaquín Vallejo Gómez participará del Festival de Teatro Musical, en Brasil; Valentina Olguín será parte de un congreso de musicales en Paraguay y Gabriel Herrera Zuñiga estudiará en “Summer Musical”, de Bahía Blanca.

“Las distinciones constituyen un enorme reconocimiento para cada uno de los jóvenes, pero también reflejan el crecimiento sostenido de la formación artística que se desarrolla en San Luis”, dijo María José Pérez Rossi, cantante, actriz y directora de la academia puntana.

La visita al congreso no fue solo una grata acumulación de premios. Los alumnos y docentes participaron de clases, workshops, audiciones y diferentes instancias de entrenamiento; aunque los puntanos destacaron la experiencia humana de convivencia, intercambio y construcción de vínculos.

“Volvemos a San Luis felices y orgullosos. Ver a nuestros alumnos disfrutar, animarse, crecer y desenvolverse con tanta seguridad frente a maestros de este nivel confirma que estamos transitando el camino correcto”, continuó Pérez Rossi.

La directora hizo extensivo el agradecimiento a las familias de los chicos. “Detrás de cada viaje, cada ensayo, cada clase y cada audición hay familias que confían, que acompañan y que hacen un esfuerzo enorme para que sus hijos puedan crecer y cumplir sus sueños. Este logro también les pertenece”.