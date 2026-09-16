Yeka Ramos salda una deuda consigo misma y allana el camino para sus compañeras

No debería extrañar que una música tan personal y tan alejada de los cánones de la industria como Yeka Ramos presente su disco cuatro años después de ser editado y que el show inicial sea, a la vez, la despedida del álbum. Y de una etapa.

Yeka le dirá adiós en la misma noche en que tocará en vivo por primera vez a “La casita alpina”, un álbum de cinco canciones que grabó en Buenos Aires y que representó una manera de contar lo que le pasaba por entonces. Aunque su intención primaria era presentarlo hace cuatro años con los músicos con quienes lo grabó, las complicaciones de costos alejaron poco a poco esa posibilidad.

Después, la cantante –inquieta como es- se embarcó en otros proyectos y pospuso la presentación de su disco. “A las mujeres nos cuesta mucho más subirnos a un escenario, cantar nuestras caciones; entonces todo fue más lento. Para otras compañeras es casi imposible”, sostuvo Yeka, quien consideró que el recital que dará el sábado en Comuna es también una manera de abrir paso a otras artistas.

Si algo tenía en claro la compositora es que “La casita alpina” debía presentarse con banda completa, por lo que, si no pudo traer a los músicos de Buenos Aires, conformaría una selección de artistas de la provincia, pese a un miedo que le recorría el proyecto. “Como sé que tenían otras bandas y otras actividades, temí a que me dijeran que no podían tocar conmigo”, reconoció.

Sin embargo, uno a uno le dijeron que sí y hace dos meses que el bajista Boris Luco, el baterista Matías Ponce de León y los guitarristas Claudio Varas y Franco Villa Fuhrmann ensayan junto a la solista para el show del sábado. La cantante resaltó el compromiso de los integrantes de la agrupación y la dedicación que le pusieron a sus composiciones.

En la presentación estarán además las integrantes de “Nosotras tan bien”, el recordado grupo femenino que Yeka mantuvo por casi diez años, y la murga “Elen Jambre”, que ella misma dirige. También como invitadas especiales para el show, las chicas de “Conjuro malambo” harán una demostración.

“Para mí, presentar el disco es cerrar un ciclo. Va a ser una única fecha porque dudo que se pueda armar otro show con la producción que tiene este, con las luces y la escenografía. Después veré qué será de mi vida”, contó Ramos, quien también es cantante en “Amantes de la cumbia”, una banda de música colombiana con la que tiene mucha actividad.

Hace pocos días, las redes sociales de la artista se llenaron de comentarios por un posteo que hizo a modo de broma en el que se despedía de San Luis. “En realidad –aclaró- es un chiste que hago siempre que voy Mendoza, donde viven mis padres, y le saco una foto al arco de Desaguadero y hago como una despedida, pero no me voy, me quedo en San Luis”.

Lo que sí siente Ramos es que en su vida personal se vienen algunos cambios, muchos de ellos en su profesión. El complejo escenario que viven los artistas de la provincia no escapa a la carrera de Yeka, quien consideró que el futuro es incierto. “Todo lleva mucho esfuerzo, mucho dinero, mucho trabajo, que a veces no se ve retribuido”, opinó.

No obstante, el mensaje que quiere dejar la cantante tiene un origen en el pasado. “Históricamente pedimos ser más mujeres en el escenario, queremos que sepan que estamos, que somos parte de la escena”, concluyó.