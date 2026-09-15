Pettovello visitó el Solar Histórico y Poggi le pidió que gestione una visita de Milei

Sandra Pettovello visitó este martes el Solar Histórico de San Francisco del Monte de Oro, donde se encuentra la primera escuela fundada por Domingo Faustino Sarmiento. La ministra de Capital Humano de la Nación había visto en redes sociales las recientes mejoras del predio y manifestó su interés en conocerlas. Durante el recorrido, Claudio Poggi le pidió que intercediera para que el presidente visite San Luis.

La funcionaria dejó un mensaje en el libro de visitas y protagonizó un breve intercambio con el mandatario. Cuando Poggi comentó que ya lo había firmado, Pettovello le respondió: “Bueno, pero ahora viniste conmigo”.

La actividad comenzó pasadas las 12:30, en la Banda Sur de la localidad, cuatro días después de la inauguración de las obras. Pettovello recorrió las instalaciones acompañada por funcionarios nacionales y provinciales, con integrantes de la Fundación 1826 Sarmiento como guías, encabezados por su presidente, Esteban Nostray.

Las mejoras demandaron una inversión provincial de más de $459 millones. Incluyeron un nuevo acceso y recepción, la renovación de la biblioteca, mobiliario e iluminación, servicios para visitantes y un sendero por el parque con áreas de descanso. También se instalaron tótems con información sobre distintas etapas de la vida de Sarmiento.

Junto a Pettovello estuvieron el subsecretario de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano, Mariano Uset, y los directores nacionales Francisco Palacin y Tomás Brasil. Por la Provincia participaron, además de Poggi, los ministros de Educación, Guillermo Araujo, y de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini.