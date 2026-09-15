El agua gana espacio en el cementerio municipal de Villa Mercedes

El sector Z 35 del Cementerio Municipal San José de Villa Mercedes presenta un anegamiento que impide la circulación normal por los pasillos de nichos. Registros en video muestran el piso cubierto por varios centímetros de agua turbia.

De acuerdo a lo manifestado por familiares de personas sepultadas en ese sector, la situación se reitera cada vez que se registran precipitaciones. Los reclamos por impermeabilización del techo, mejoras en el sistema de drenaje y mantenimiento general fueron realizados en reiteradas oportunidades sin obtener respuesta.

Los testimonios que acompañan la difusión de las imágenes en redes sociales describen filtraciones desde la cubierta, presencia de agua en el interior de algunos nichos y emanación de olores. Se trata de un sector donde concurren de manera habitual familiares a rendir homenaje a sus difuntos.

La situación del cementerio se inscribe en un problema más amplio que afecta a distintos barrios de Villa Mercedes vinculado a la infraestructura de desagües.

El 2 de septiembre se registró un anegamiento en la vereda de la guardia del Hospital “Verónica Bailone”, con acumulación de agua y efluentes cloacales.

El 17 de agosto, vecinos del complejo “La Ribera” documentaron una importante pérdida de agua potable que inundó la calzada. El 10 de septiembre, personal municipal retiró cinco bateas con residuos, ramas y plásticos de los canales de desagüe del sector sureste.

Estos antecedentes explican por qué precipitaciones de entre 30 y 40 milímetros, como los 36 milímetros registrados el último domingo, generan acumulaciones de agua en distintos puntos de la ciudad.

En el caso del Cementerio San José, existen antecedentes de deterioro. En 2016 se registraron robos en los sanitarios con posterior inundación de los mismos.

En 2021, una inspección del Tribunal de Contralor con escribana constató que un módulo de 200 nichos se encontraba inconcluso, con paredes de block sin revoque interior y losas de escaso espesor, situación que fue vinculada a la emanación de olores percibidos en barrios como San José, Tres Esquinas e Hipólito Irigoyen.

Los pedidos realizados por los vecinos apuntan a la ejecución de tareas de impermeabilización de la cubierta y drenaje del sector Z 35, finalización y revoque interno de los módulos nuevos, limpieza y desobstrucción de canales y desagües en La Ribera y zona del Hospital, y refuerzo de las medidas de seguridad y vigilancia en el predio.