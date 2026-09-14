San Luis en rojo: más de un tercio de sus deudores tiene atrasos para pagar

Acceder al crédito es una cosa; poder devolverlo, otra. En San Luis, el 34,7% de las personas que tienen financiamiento registra atrasos en al menos una de sus obligaciones. El dato ubica a la provincia en el cuarto puesto nacional y expone las dificultades de las familias para sostener los pagos de préstamos y tarjetas.

La cifra corresponde a julio y surge de un informe de EcoGo y la Universidad Austral, difundido por el diario Clarín. Solo La Rioja, con un 36,5%; San Juan, con un 35,6%; y Catamarca, con un 35,5%, presentan porcentajes superiores. San Luis supera en 8,1 puntos porcentuales el promedio nacional, que alcanzó el 26,6%.

El indicador tiene un alcance preciso: mide cuántas personas con crédito presentan al menos un saldo irregular, sin importar cuánto deben. Por lo tanto, el 34,7% corresponde a los deudores relevados, no al conjunto de la población puntana. Tampoco significa que San Luis sea la cuarta provincia con mayor volumen de deuda: es la cuarta con mayor proporción de personas que tienen dificultades para pagar.

La distancia con otras jurisdicciones es considerable. En Córdoba, los atrasos afectan al 25,2% de los deudores; en Santa Fe, al 23,1%; y en La Pampa, al 20,4%. En la Ciudad de Buenos Aires, el porcentaje baja al 15,4%. San Luis queda entre los casos más críticos de un deterioro extendido: en doce de las veinticuatro jurisdicciones, al menos tres de cada diez deudores están en mora.

El problema avanza mientras el financiamiento pierde impulso. A nivel nacional, el crédito a personas cayó un 0,7% real en julio respecto de junio. Aunque todavía superaba en un 4,7% el nivel de un año antes, la combinación muestra una presión creciente sobre los hogares: el crédito se contrae y los atrasos siguen aumentando.

Otra medición del mismo trabajo permite observar cuánto dinero está comprometido. La mora sobre el monto total prestado llegó al 18% en el país, medio punto más que en junio y 10,3 puntos por encima de julio del año anterior. Fue el aumento mensual consecutivo número 21.

El deterioro es especialmente marcado entre los proveedores no financieros de crédito, un grupo que incluye fintech, billeteras, cadenas comerciales y cooperativas. En ese segmento, la mora por monto alcanzó el 31,3%, frente al 15,8% del sistema financiero general. Aunque esos proveedores reúnen el 14,6% del crédito relevado, presentan una proporción mucho mayor de préstamos con atrasos.

Las cifras no permiten establecer por sí solas qué compró cada familia ni atribuir la situación provincial a una única causa. Sí dejan una señal concreta: más de un tercio de los deudores de San Luis ya tiene alguna obligación impaga. El cuarto puesto nacional muestra que, para una parte considerable de los hogares con crédito, cumplir con los vencimientos se volvió un problema.