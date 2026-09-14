Reclaman la renuncia de Laura Sánchez y una asamblea en la Liga Sanluiseña

La continuidad de Laura Sánchez al frente de la Liga Sanluiseña de Fútbol es cuestionada en un documento que reclama su renuncia o, en caso de que no se produzca, una asamblea extraordinaria para que los clubes afiliados definan los pasos a seguir. El escrito, fechado el 8 de septiembre y dirigido al vicepresidente Daniel "Pela" Miranda, pone el foco en las consecuencias que las decisiones de la conducción pueden tener sobre las instituciones deportivas.

El planteo reúne como antecedentes la suspensión de Sánchez por tres meses, una multa de dos millones de pesos a la entidad y restricciones para gestionar determinadas licencias deportivas de cara al Torneo Regional Federal Amateur. El documento vincula esas medidas del Consejo Federal de la AFA con la organización de la Copa San Luis 2026 y con las decisiones disciplinarias adoptadas contra clubes de futsal.

El argumento central es que las consecuencias exceden a la presidenta. Según sostiene el escrito, afectan la representación de la Liga y comprometen a los clubes que dependen de ella para desarrollar sus competencias y tramitar sus derechos deportivos.

Otro de los puntos es el conflicto con trece instituciones de futsal. El texto refiere que acudieron a Personas Jurídicas para solicitar una intervención y cuestionar multas, quitas de puntos y otras sanciones. También señala, con referencias a publicaciones periodísticas, que el organismo consideró irregular e ineficaz la resolución de la Liga porque su comisión directiva había ejercido facultades disciplinarias que correspondían a otro órgano estatutario.

Además de reclamar la salida de Sánchez, el documento pide que todos los clubes reciban información formal sobre las sanciones del Consejo Federal y sus alcances. Propone revisar las decisiones disciplinarias cuestionadas y adoptar medidas para evitar que sus efectos recaigan sobre jugadores, cuerpos técnicos y dirigentes.

“La Liga Sanluiseña de Fútbol no pertenece a una persona ni a una conducción circunstancial”, expresa el escrito. Sobre esa premisa, sostiene que una asamblea debe abrir la discusión entre las instituciones afiliadas y resolver la situación conforme al estatuto.