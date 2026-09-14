Un trío de ladrones robó una moto y, por la intervención de una vecina, uno fue atrapado

Los delincuentes están al salto de cualquier oportunidad para hacer de las suyas. Un ejemplo de ello es lo que sucedió este domingo en Villa Mercedes, ya que mientras los integrantes de una familia estaban entretenidos con un juego de mesa, aprovecharon para robar una moto que estaba estacionada en la vereda.

Sin embargo, la suerte no los acompañó por completo en su fechoría, debido a que el oportuno involucramiento de una vecina con su automóvil, evitó que uno de los malvivientes escapara y ahora está detenido a disposición de la justicia.

“Nunca antes había ocurrido algo así en el barrio 9 de julio”, comentó muy preocupada una de las integrantes de la familia que fue blanco de la inseguridad.

El robo de la motocicleta Dominar 400 cc modelo 2021 que combina los colores verde y negro, fue perpetrado en la puerta de una casa situada en la esquina de Salta y Europa.

Según la reconstrucción de los hechos que hace la familia, el trio llegó al barrio a bordo de dos motos. El que iba de acompañante se bajó y tras romper la traba de la moto, la hizo arrancar y escapó.

Al advertir la situación, el dueño de la moto, junto a familiares, salieron detrás de los malvivientes, pero no pudieron evitar que escaparan. Y, a poca distancia, una vecina con su automóvil golpeó a uno de los motochorros, lo hizo perder el equilibrio y fue detenido.

La familia de Adrián, que es el propietario del rodado, ofrece una recompensa a quienes puedan aportar datos fehacientes al teléfono 2657310772