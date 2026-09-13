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Conmoción

La Pampa: murió un puntano al volcar su camioneta tras rozar a un camión

El siniestro fatal ocurrió este domingo en la ruta provincial 10, entre Victorica y Telén.

Por redacción
| Hace 3 horas
La causa quedó bajo la órbita del fiscal Enzo Rangone, perteneciente a la IV Circunscripción Judicial pampeana. Foto: La Arena/Infohuella.

Un automovilista procedente de San Luis falleció en la madrugada de este domingo luego de protagonizar un violento accidente de tránsito sobre la ruta provincial 10, en el tramo que conecta Telén con Victorica.

 

 

El hecho se desencadenó cuando la Toyota Hilux que manejaba la víctima, que circulaba con destino oeste, rozó de manera lateral a un camión que se desplazaba en sentido contrario hacia Misiones.

 

 

A raíz del impacto entre ambos rodados, el conductor de la camioneta desvió su trayectoria hacia la banquina. El vehículo dio varios tumbos y terminó colisionando de forma violenta contra un árbol de caldén arraigado en el terreno, lo que provocó el deceso instantáneo del automovilista en el habitáculo.

 

 

Efectivos de la Comisaría Departamental de Telén y especialistas de la Agencia de Investigación Científica (AIC) con asiento en General Pico se constituyeron en el escenario del choque para relevar rastros y realizar las pericias de rigor.

 

 

La causa quedó bajo la órbita del fiscal Enzo Rangone, perteneciente a la IV Circunscripción Judicial pampeana, quien aguarda los informes técnicos definitivos para esclarecer con exactitud la dinámica del trágico suceso.

 

 

Infohuella/La Arena.

 

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